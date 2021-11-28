في ليلة تكريم "أسير الشوق" الفنانون يتألقون والجمهور يتسلطن

سيظل الجمهور الغفير الذي ملأ مسرح "محمد عبده أرينا" يتذكر ليلة "أسير الشوق"، فهي ليست كباقي الليالي، والتي تعد واحدة من أكبر فعاليات موسم الرياض، والتي كُرم فيها الأمير الشاعر نواف بن فيصل بن فهد، فغدت هذه الليلة التي قدمتها الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، زاخرة بالشعر والمشاعر في كل جوانبها الفنية والوجدانية، ومتلألئة بنجومها من المطربين الذين استعادوا الزمن، مقدمين مجموعة من أعمالهم التي سبق أن كتبها أسير الشوق وغنوها، أما الجمهور فكان هو الكاسب الأكبر في هذا الحفل مستمتعاً بكل ما سمعه وشاهده.

ليلة "أسير الشوق" هي ليلة الكبار، التي اختصرها تركي آل الشيخ في تغريدته قائلاً: "تشرفت بواحدة من الاحتفالات الرائعة التي قام بها موسم الرياض، حفل أسير الشوق للأمير الشاعر نواف بن فيصل"، في الوقت الذي تواجد في الحفل الأمير بدر بن عبد المحسن، والأمير عبد الرحمن بن مساعد، والأمير سعود بن عبد الله، والأمير أحمد بن سلطان، وفي الكواليس جمعتهم العديد من الأحاديث الودية والصور التذكارية، احتفاءً بالأمير نواف بن فيصل.

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بدأت ليلة "أسير الشوق" الفنانة أصالة نصري بغناء "مستريح البال" و"تعبت أراضيك" و"لولاك غالي"، ثم غنى عبادي الجوهر "حبك مسافة" و"احترقت الشوق" و"تبيه" مستعيناً بعوده في بعضها، ثم غنى عبد المجيد عبد الله وعزف على العود "منت رايق" و"خير إن شاء الله"، بعدها تم عرض فيلم احتفائي بالشاعر تطرق فيه أسير الشوق لبعض حكايات مشواره الحافل بالنجاحات، وتحدث عن بعض كواليس أغانيه، وتخلل الفيلم شهادات وتصريحات من الأمراء رموز الشعر ضيوف الحفل بحق الأمير نواف بن فيصل، وكذلك أيضاً من المطربين نجوم الليلة.

وبعد استراحة قصيرة، قام تركي آل الشيخ بتكريم الأمير نواف بن فيصل (أسير الشوق) على خشبة المسرح، تلا ذلك فقرة المطرب راشد الماجد الذي غنى "ولا تزعل" و"تفنن" و"أغلى حبيبه"، أما ختام الحفل فغنى فيه فنان العرب "اختلفنا" و"مهما يقولون" و"اسمحيلي بالغرام" و"على البال" التي من باب مفاجأة الجمهور شاركته في غنائها دويتو المطربة أصالة، وختم محمد عبده الليلة باغنيته "هذي داري".