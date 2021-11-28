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لينا شاماميان بضيافة قاعة مرايا بالعلا في هذا التاريخ

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لينا شاماميان

لينا شاماميان بضيافة قاعة مرايا بالعلا في هذا التاريخ

قالت في رسالة إلى العلا: "أنا فخورة جداً بإحياء أول حفل لي في السعودية بضيافة العلا، ملتقى الحضارات القديمة"

العربية.نت - مريم الجابر

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تُطل المغنية لينا شاماميان، الحائزة على جوائز دولية، على جمهورها في قاعة مرايا بالعلا، لتحيي حفلها الموسيقي الأول في السعودية ليلة 10 ديسمبر، وتشتهر لينا بصوتها الأوبرالي الآسر وأسلوبها الغنائي المتفرّد ونالت عدة جوائز وتكريمات عالمية خلال مسيرتها الفنية.

وقالت لينا في رسالة إلى العلا: "أنا فخورة جداً بإحياء أول حفل لي في السعودية بضيافة العلا، ملتقى الحضارات القديمة، وخصوصاً في قاعة مرايا هذا المكان الفريد من نوعه بتصميمه المعماري الجميل وتقنياته الموسيقية الرائعة، أتعاون وأنا بمنتهى الحماس مع شركاء عالميين لتقديم مجموعة متنوعة من الأعمال الموسيقية التي تعكس أصالة هذه القاعة وتمزج الموسيقى الشعبية والكلاسيكية الشرقية مع موسيقى البوب".

وتُخصص لينا شاماميان لجمهوريها السعودي سهرة موسيقية مميزة بعنوان "طريق الشمس" تتضمن مجموعة من الأعمال الشعبية الشامية والخليجية والأندلسية والأرمنية مع إضافة موسيقى الجاز والبوب الكلاسيكي والمعاصر. يقود المايسترو الروسي الأرمني ألكسندر إراديان فرقة الأوركسترا المؤلفة من عازفي الآلات الموسيقية الوترية من مصر وعازفي الجاز، ويتولّى مهمة التوزيع الموسيقي المبدع البلجيكي التركي جيهان سيزر.

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الجدير بالذكر أن قاعة مرايا تأتي بمساحة 9,740 مترا مربعا من المرايا العاكسة، مما يجعلها أكبر مبنى عاكس في العالم وفقاً لموسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية.

وتحتضن قاعة مرايا مشهد الفنون والثقافة المتنامي في العلا، وتُشكل امتداداً للمنظر الطبيعي المحيط بها. تحوّل المبنى إلى تحفة فنية حقيقية في قلب الصحراء فهو يعكس بوضوح المنحدرات الخلابة، والتكوينات الصخرية الأسطورية، وغروب الشمس الساحر.

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