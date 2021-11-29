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انطلاق النسخة الخامسة من "أسبوع مسك للفنون" ديسمبر المقبل

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معهد مسك للفنون
معهد مسك للفنون

انطلاق النسخة الخامسة من "أسبوع مسك للفنون" ديسمبر المقبل

تضمن أسبوع مسك للفنون هذا العام عرض أعمال فنية لفنانين سعوديين وعالميين، تعد نتاج برنامجي "منحة مسك للفنون" و"إقامة مسك للفنون"

الرياض - العربية.نت

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أعلن معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" عن عقد النسخة الخامسة من "أسبوع مسك للفنون" في الأول من شهر ديسمبر المقبل، إذ يُعَد تجمعًا للإلهام الفني ومناسبة للاحتفاء بنِتاجات العام التي كرست لإثراء المحتوى الإبداعي والارتقاء به، ليكون منصة هامة للحوار والنقد وتحفيز الفكر الإبداعي ومشاركة المجتمع عامة وإتاحة الفنون للجميع.

المنتدى الإبداعي

وتأتي فعاليات أسبوع مسك للفنون الخامس ضمن موضوع "تكوين"، والذي يتمحور حول تشكيل الهوية واستكشاف مكامنها من منظور الفن والتصميم والعمارة، لتقدم برامج متنوعة تضم المنتدى الإبداعي الذي سيحمل في ثناياه نثرًا من الجلسات الحوارية، والدورات المختصة، وورش العمل، كما يتضمن الأسبوع المعارض الفنية والعروض الأدائية والموسيقية الحية.

ويتضمن أسبوع مسك للفنون هذا العام عرض أعمال فنية لفنانين سعوديين وعالميين، تعد نتاج برنامجي "منحة مسك للفنون" و"إقامة مسك للفنون" اللذين انطلقا في وقت سابق هذا العام في مسعى يهدف إلى إثراء الإنتاج الفني وتقديم برامج داعمة تثري تجربة الفنان بشكل احترافي.

ويتضمن البرنامج كذلك على المعرض الفني السنوي الثالث بعنوان "هنا، الآن" الذي انطلق في الثالث من شهر أكتوبر الحالي، بالإضافة لبرامج تدريبية متخصصة وورش عمل تستهدف الفنانين والمجتمع.

تنمية قطاع الإبداع

ومن المنتظر أن تُعقَد فعاليات أسبوع مسك للفنون هذا العام على نسقَيْن اثنين: حضوريا في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون بالرياض، وافتراضيا على الموقع الإلكتروني لمعهد مسك للفنون.

وحول ذلك أوضحت الرئيس التنفيذي لمعهد مسك للفنون، ريم السلطان، أنه في ظل استمرار نجاح برامج المعهد الرامية إلى المساهمة في تنمية قطاع الإبداع في السعودية وإثراء المحتوى والإنتاج الفني من خلال مجموعة من البرامج الداعمة، يتطلع المعهد في نسخة هذا العام من أسبوع مسك للفنون بعنوان "تكوين" إلى تقديم محتوى فني ثري للجميع لتحفيز وتعزيز النقاشات الثقافية في المنطقة، وتوفير المنصة التي يحتاج الفنانون إليها للتعبير عن أنفسهم.

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