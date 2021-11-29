بطلة "حد الطار" تكشف كواليس قصة حب ستمثل السعودية في أوسكار

عبرت الفنانة أضوى فهد بطلة الفيلم الروائي السعودي "حد الطار"، عن سعادتها الغامرة لاختيار هيئة الأفلام السعودية الفيلم للتمثيل الرسمي في مسابقة الأوسكار المقبلة عن فئة أفضل فيلم دولي.

الاختبار جاء بترشيح الفيلم من قِبل اللجنة السعودية الخاصة بالأوسكار، والمكونة من رئيس اللجنة الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله العياف، والمخرجة هيفاء المنصور، والناقدة والمخرجة هناء العمير، ومدير اللجنة التنظيمية لمهرجان البحر الأحمر، المنتج محمد التركي، ومدير مهرجان الأفلام السعودية، السينمائي أحمد الملا.

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وتدور أحداث الفيلم في حي شعبي تملؤه التناقضات الاجتماعية والتضحيات الإنسانية، ويقع "دايل" ابن منفذ أحكام الإعدام "السياف" في غرام "شامة" ابنة مُغنية الأفراح "الطقاقة".

أضوى فهد تحدثت لـ"العربية.نت" بقولها: شعور جميل جداً حين أحقق طموحي الشخصي والوصول إلى العالمية والأوسكار، فترشيح الفيلم بحد ذاته إحساس لا يوصف، سواء أكمل الفيلم مسيرته ووصل للنهائيات أم لا.

وتابعت: "ترشيح الفيلم من قبل هيئة الأفلام في السعودية للأوسكار لفتة جميلة في إظهار الثقافة المحلية إلى العالم، وجانب من حياتنا البسيطة وغير المتكلفة، وهذا شيء أعتز وأفتخر به كثيرا".

أول فيلم أشارك فيه

وقالت الفنانة أضوى: هذا أول فيلم أشارك فيه وأنا ما زلت في مسيرتي الفنية، وكان تحدياً قوياً بالنسبة لي، ورفعت فيه شعار "أكون أو لا أكون"، فلم يكن أمامي خيار آخر، لاسيما أن ثقة المخرج والكاتب بي، حمَّلتني مسؤوليةً كبيرة، لذا اجتهدت حتى أكون عند حُسن ظن الجميع بي، وتدرَّبت لأخرِجَ أفضل ما لدي، فمع توجيهات المخرج وتعاون الزملاء والإنتاج، طلعنا بنتيجة جميلة وانعكس كل التعب والتناغم الذي كان موجوداً لدى فريق العمل على الشاشة".

وأضافت: "كنا نساعد بعضنا البعض، ونعمل بروفات مع بعض كممثلين، ونقبل المعلومة حتى لو من أحد جديد، لأن كلها تصب في مصلحتنا ومصلحة العمل، هدفنا واحد وتحدينا واحد وتحقق بحمد الله".

تفاعل الجمهور

وكشفت الفنانة أضوى عن تفاعل الجمهور مع عروض الفيلم في مهرجان القاهرة، وأيضا في مهرجان أفلام السعودية، كما كان له حضور في السينما ونتفلكس، تقول: "قدمت شخصية شامة بنت الطقاقة الطموحة المتطلعة لحياة أفضل، في نفس الوقت أسيرة مشاعرها تجاه أهلها".

وعن المشهد الذي لا تنساه في الفيلم قالت: في مشهد مفصلي في نص الفيلم تقريباُ، وهو حوار بيني أنا ودايل، وكان تيك واحد بدون تقطيع، وعدناه كم مرة بسبب وجود طائرات وأصوات وقت تصويرنا الفجر، وتسببت الطائرات في إيقاف التصوير وإعادة المشهد حتى تم التصوير بنجاح.

وعن الجديد في أعمالها أكدت أنها تقوم بتجهيز فيلم قصته جميلة جدا وتصويره، كان متعبا لها عاطفيا ونفسيا لأن كان فيه استنزاف مشاعر شديد ولكن تم الانتهاء منه وسيكون قريبا في السينما وتتمنى أن يعجب المشاهدين.

من هي أضوى فهد؟

الفنانة أضوى فهد، عُرفت باحترافية أداء الشخصيات التي تسند إليها، مما ساهم في تميزها وفي وضع بصمتها في الساحة الفنية السعودية، بعد مشاركتها في عددٍ من أهم الأعمال وأضخمها، والتي ولاقت عليها إعجاباً وثناءً كبيرين من الجمهور، وهو ما يعد إضافة للفنانة أضوى ويعزَّز من النجاح الذي تحققه في مسيرتها الفنية.

يذكر أن "حد الطار" هو فيلمٌ سعوديٌّ أُصدر في 3 ديسمبر 2020 في افتتاحيّة عروض مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الثانية والأربعين، وبترشيح الفيلم للأوسكار يدخل منافسة مع أفلام من بقية دول العالم، وسيمر بعدة مراحل فرز، قبل الإعلان عن القائمة الأولية ثم النهائية التي ستختارها الأكاديمية الأميركية للعلوم والفنون المانحة لجوائز الأوسكار، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها في حفل الدورة 94 الذي سيُقام على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس بتاريخ 27 مارس 2022.

هذا وقد عُرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائي، وحاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في المهرجان، كما عرض في مهرجان مالمو السويدي للسينما العربية، وحاز على جائزة أفضل مخرج، إلى جانب عرضه داخل المملكة ونيله جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان الأفلام السعودية.