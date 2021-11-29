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السعودية.. استقبال المشاركين في سباقات "فورمولا 1"

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استقبال المشاركين في "فورمولا 1"

السعودية.. استقبال المشاركين في سباقات "فورمولا 1"

تقع الحلبة في منطقة كورنيش جدة الخلاب على ساحل البحر الأحمر

العربية.نت - حامد القرشي

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بدأت استعدادات مكثفة من كافة الجهات الحكومية والتشغيلية، تحضيراً لسباقات السرعة "فورمولا 1" الذي ينطلق في الثالث وحتى الخامس من ديسمبر المقبل.

وشرع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في استقبال المشاركين في الحدث الأضخم لعالم سباقات السرعة، وتزيين المطار باللوحات الترحيبية وبسيارات ⁦‪الفورمولا‬⁩. فيما توافد الكثيرون ⁦إلى حلبة كورنيش جدة، لمشاهدة أفضل السائقين في العالم.

شعارات الفورمولا 1 في مطار جدة
شعارات الفورمولا 1 في مطار جدة

وتحتضن الحلبة الجولة قبل الأخيرة لأحد أصعب مواسم "فورمولا "، الذي يشهد منافسة شرسة لحسم اللقب بين بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، والسائق الذي يحلم بالتتويج بلقبه الأول ماكس فيرشتابن.

وتقع الحلبة في منطقة كورنيش جدة الخلاب على ساحل البحر الأحمر، وعلى بعد نحو 12 كيلومترا شمال وسط مدينة جدة، والتي ستكون واحدة من أكثر الأماكن الاستثنائية لسباق "فورمولا 1"، مع الخلفية الساحلية الخلابة التي تؤطر حماس السباق على المسار.

المطار يتزين بسيارات الفورمولا 1
المطار يتزين بسيارات الفورمولا 1

وتمتد حلبة كورنيش جدة على مسافة 6.175 كيلومتر، وتتضمن 27 منعطفا، ما يجعلها أطول وأسرع حلبة شوارع في بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1"، ويبلغ متوسط السرعة المتوقع ما يربو على 250 كيلومتراً في الساعة في اللفة الواحدة، لتكون إضافة فريدة ومميزة إلى أقوى سلسلة سباقات في العالم.

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