موسم الرياض.. منطقة "شجرة السلام" تنقل أجواء الريف الأوروبي

نجحت منطقة "شجرة السلام"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، في نقل أجواء الريف الأوروبي وعناصره الطبيعية لزوار الموسم، من خلال مرافقها الخضراء، وبحيراتها المائية، التي أضفت طبيعةً خلابةً على المنطقة، التي تقع على مقربة من قلب العاصمة الرياض.

وتميزت المنطقة بطبيعتها الهادئة، وأجوائها الليلية اللامعة بالإضاءات الملونة التي تنعكس بشكل بديع في عدد من التموجات المائية عبر نوافير وبحيرة واسعة، يحيط بها عدد من المطاعم والمقاهي الراقية.

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وأتاحت المنطقة خياراتٍ عائليةً متعددةً من خلال المسرح الذي يستضيف عددًا من البرامج الترفيهية المميزة، إضافةً إلى مجموعة من القوارب مصممة بأشكال مختلفة لإمتاع الأطفال وإشغال أوقاتهم بفعاليات ترفيهية تناسب ذائقتهم، وتأخذهم في أجواء بحرية مميزة وسط إضاءات الليزر وبالونات مختلفة الألوان تشكل مسارات تنظيمية بطريقة متناغمة ومميزة.











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وتمثل "شجرة السلام" أيقونة المنطقة، وهي شجرة صناعية مضيئة شبيهة بالخيال، يبلغ ارتفاعها أكثر من 12مترا، وتنبعث منها إضاءات تزين المكان، إضافة إلى عروض بتقنية "إل إي دي" بالتزامن مع موسيقى تصويرية باعثة على الدهشة، وتستهدف جميع شرائح المجتمع من مختلف الفئات العمرية.