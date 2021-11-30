فيديو لضرب عاملات بالسعودية يثير ضجة.. والشرطة توضح!

خلال الساعات الماضية ضجت منصات التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو، يظهر قيام مواطن سعودي ووافد بضرب عاملات داخل مكتب استقدام في محافظة حفر الباطن، مما أثار غضب العديد من السعوديين على مواقع التواصل.

إلا أن الشرطة أوضحت أن المقطع قديم. وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن إجراءات الاستدلال التي قامت بها الجهات في شرطة محافظة حفر الباطن بينت أن المقطع قديم وحدث قبل عدة سنوات، مضيفاً أن جميع من ظهروا فيه غادروا المملكة، ولم يعودوا حتى الآن.

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كما لفت إلى أنه تم تحديد هوية مالك المكتب في حينه، والقبض عليه، وقد تبين أنه مواطن سعودي، وأوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.

فيما أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن أمراً صدر سابقا بالقبض على المذكورين، استناداً للمادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية.

كما أوضح أن الأنظمة الجزائية السعودية كفلت الحماية العدلية للأفراد، وبينت العقوبات النظامية للجرائم التي تُرتَكب بحقهم، من بينها "نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص"، الذي ينص على تجريم من يسيء استغلال الأشخاص من أجل العمل أو الخدمة وتغليظ العقوبة عليه إذا ما ارتكب جريمته ضد امرأة أو مجموعة أشخاص.