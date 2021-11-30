.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيديو لضرب عاملات بالسعودية يثير ضجة.. والشرطة توضح!

  • الخط
صورة من الفيديو

فيديو لضرب عاملات بالسعودية يثير ضجة.. والشرطة توضح!

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

خلال الساعات الماضية ضجت منصات التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو، يظهر قيام مواطن سعودي ووافد بضرب عاملات داخل مكتب استقدام في محافظة حفر الباطن، مما أثار غضب العديد من السعوديين على مواقع التواصل.

السعودية.. أمر بالقبض على أشخاص في واقعة اعتداء بمطعم السعودية السعودية.. أمر بالقبض على أشخاص في واقعة اعتداء بمطعم

إلا أن الشرطة أوضحت أن المقطع قديم. وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن إجراءات الاستدلال التي قامت بها الجهات في شرطة محافظة حفر الباطن بينت أن المقطع قديم وحدث قبل عدة سنوات، مضيفاً أن جميع من ظهروا فيه غادروا المملكة، ولم يعودوا حتى الآن.

كما لفت إلى أنه تم تحديد هوية مالك المكتب في حينه، والقبض عليه، وقد تبين أنه مواطن سعودي، وأوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.

فيما أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن أمراً صدر سابقا بالقبض على المذكورين، استناداً للمادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية.

كما أوضح أن الأنظمة الجزائية السعودية كفلت الحماية العدلية للأفراد، وبينت العقوبات النظامية للجرائم التي تُرتَكب بحقهم، من بينها "نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص"، الذي ينص على تجريم من يسيء استغلال الأشخاص من أجل العمل أو الخدمة وتغليظ العقوبة عليه إذا ما ارتكب جريمته ضد امرأة أو مجموعة أشخاص.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
قنبلة موقوتة.. قصة طائرتين ساهمتا بنشر أوميكرون قنبلة موقوتة.. قصة طائرتين ساهمتا بنشر أوميكرون
أسوأ أنواع الفطور على الإطلاق.. تفاقم الالتهابات أسوأ أنواع الفطور على الإطلاق.. تفاقم الالتهابات
الأكثر قراءة
اليوم يبدأ.. السعودية ترفع تعليق القدوم من 6 دول بينها مصر اليوم يبدأ.. السعودية ترفع تعليق القدوم من 6 دول بينها مصر
باريس: السعودية لاعب أساسي في المنطقة باريس: السعودية لاعب أساسي في المنطقة
الصحة السعودية: جاهزون على كل الصعد لكورونا وتحوراته الصحة السعودية: جاهزون على كل الصعد لكورونا وتحوراته
التحالف يستهدف موقعا سريا لخبراء الحرس الثوري في صنعاء التحالف يستهدف موقعا سريا لخبراء الحرس الثوري في صنعاء
السعودية: على طهران التوقف عن بث التوتر في المنطقة السعودية: على طهران التوقف عن بث التوتر في المنطقة
فيديو لضرب عاملات بالسعودية يثير ضجة.. والشرطة توضح! فيديو لضرب عاملات بالسعودية يثير ضجة.. والشرطة توضح!
قبل أن تذهب
معركة طعون تسبق معركة الانتخابات في ليبيا
معركة طعون تسبق معركة الانتخابات في ليبيا
اكتشف المزيد