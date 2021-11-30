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الخارجية السعودية تعيد افتتاح القسم القنصلي بسفارتها في كابل

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الخارجية السعودية

الخارجية السعودية تعيد افتتاح القسم القنصلي بسفارتها في كابل

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الخارجية السعودية إعادة افتتاح القسم القنصلي بسفارة المملكة في العاصمة الأفغانية كابل اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وقالت إن ذلك جاء انطلاقاً من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات القنصلية للشعب الأفغاني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية من كابل السعودية السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية من كابل

وكانت السعودية أجلت أعضاء بعثتها الدبلوماسية من أفغانستان في أغسطس الماضي، نظراً للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي شهدتها أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة.

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الخارجية السعودية تعيد افتتاح القسم القنصلي بسفارتها في كابل الخارجية السعودية تعيد افتتاح القسم القنصلي بسفارتها في كابل
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