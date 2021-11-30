الخارجية السعودية تعيد افتتاح القسم القنصلي بسفارتها في كابل

أعلنت وزارة الخارجية السعودية إعادة افتتاح القسم القنصلي بسفارة المملكة في العاصمة الأفغانية كابل اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وقالت إن ذلك جاء انطلاقاً من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات القنصلية للشعب الأفغاني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وكانت السعودية أجلت أعضاء بعثتها الدبلوماسية من أفغانستان في أغسطس الماضي، نظراً للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي شهدتها أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة.