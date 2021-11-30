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الصحة السعودية: جاهزون على كل الأصعدة لكورونا وتحوراته

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وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل

الصحة السعودية: جاهزون على كل الأصعدة لكورونا وتحوراته

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، أن المملكة تتابع بحرص ما يشهده العالم من تطورات في مواجهة فيروس كورونا وتحوراته.

وقال الجلاجل مساء الثلاثاء: "نرفع الجاهزية على كافة الأصعدة للتصدي لكورونا وتحوراته"، راجياً من الجميع الحرص على سلامتهم باستكمال التحصين والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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تعليق رحلات جوية

يذكر أن مصدراً مسؤولاً في وزارة الداخلية السعودية كان صرح الأحد أنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم مؤقتاً من بعض الدول إلى المملكة، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة كورونا، وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من كورونا "أوميكرون" في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، فقد تقرر تعليق الرحلات الجوية القادمة من مالاوي، وزامبيا، ومدغشقر، وأنغولا، وسيشل، وموريشيوس، وجزر القمر والمغادرة إليها.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

كما أضاف أنه تم تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة أو غير مباشرة من الدول المشار إليها، فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يوماً في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة، على أن يتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة 5 أيام على جميع الفئات المستثناة من القادمين من تلك الدول، بمن في ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين.

تقييم مستمر

كذلك شددت وزارة الداخلية على أنه يلزم من دخل إلى المملكة قادماً من تلك الدول أو الدول المعلن عنها سابقاً، أو مر بها بعد تاريخ 1 نوفمبر 2021، أن يكون لديه نتيجة سلبية لفحص PCR للفيروس، قام بإجرائه بعد وصوله إلى المملكة.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالمياً، مع تحذير المواطنين والمقيمين لتجنب السفر إلى الدول المشار إليها حتى إشعار آخر.

يشار إلى أن السعودية كانت قررت الجمعة تعليق الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا، ونامبيا، وبوتسوانا، وزيمبابواي، وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني وإليها.

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