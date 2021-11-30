"موهبة" تطلق ورشة لطلاب الثانوي للالتحاق بالجامعات الأميركية

أطلقت "مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع" (موهبة) الورشة التدريبية الأولى لتأهيل طلبة الصف الثاني الثانوي لاجتياز اختبار "السات"، وذلك ضمن برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة "التميز"، بحضور الدكتور سعود المتحمي الأمين العام للمؤسسة.

وأكد المتحمي في كلمة "حرص القيادة على دعم الموهوبين من أبناء الوطن، وبناء قاعدة قوية من المواهب السعودية في مختلف القطاعات، حتى أصبحت السعودية حاضنة للعقول والمواهب وأنموذجاً مميزاً في الموهبة والإبداع".

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كذلك، دعا الطلبة إلى الاستمرار في التألق والنبوغ، وتقديم صورة مشرفة ومشرقة للمملكة في الجامعات المرموقة التي سيلتحقون بها، مؤكداً أنهم سفراء الوطن في هذه الجامعات لإبراز القدرات السعودية والإسهام بعلمهم ومواهبهم في دعم تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وشارك في ورشة التدريب 207 طلاب (119 طالباً و88 طالبةً) في الصف الثاني الثانوي من جميع مناطق المملكة، وهدفت إلى تعريف الطلبة بمتطلبات القبول في الجامعات الأميركية المرموقة، وتدريبهم على اختبار "السات".

ويعد برنامج التميز برنامجاً تدريبياً متكاملاً لتأهيل وإعداد أفضل الطلبة الراغبين بالدراسة في الجامعات الأميركية، ويستمر على مدى سنة واحدة؛ تبدأ من الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي، وحتى حصول الطالب على القبول في الجامعة.

كما، يحصل طلبة البرنامج على العديد من المزايا، من أهمها ورش تدريبية مكثفة لاختبار SAT لمساعدة الطالب على تحقيق الدرجة المطلوبة من الجامعات المرموقة، بالإضافة إلى ورش متقدمة للتدريب على القيادة وإجراءات التقديم على هذه الجامعات.

بالإضافة إلى جلسات استشارية فردية يتم من خلالها تصميم خطة شاملة لتطوير الجوانب الأكاديمية والسيرة الشخصية لكل طالب، ومساندة الطالب في التقديم على الجامعات المرموقة.

كذلك، يؤهل البرنامج الطلبة للحصول على القبول في أفضل 30 جامعة أميركية على مستوى العالم، كما يركز على تنمية المهارات القيادية والريادية، وصولاً إلى تمكين كل طالب من إعداد "ملف إنجاز" غني بالأنشطة والمبادرات، ليتميز من بين مئات الآلاف من المتقدمين حول العالم.

يذكر أن برنامج "التميز" انطلق عام 2015، والتحق به أكثر من 700 طالب وطالبة حتى الآن، ويستمر لمدة عام كامل، ويحتوي على العديد من الخدمات، يقدم بعضها حضوريًا والآخر عن بُعد.