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الصحة السعودية: أوميكرون مقلق.. لكن يمكن تقليل انتشاره

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د محمد العبدالعالي
المتحدث باسم الصحة السعودية محمد العبدالعالي

الصحة السعودية: أوميكرون مقلق.. لكن يمكن تقليل انتشاره

دبي - العربية.نت

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، إن المتحور "أوميكرون" تم رصده في أكثر من 21 دولة حول العام، مبيناً أنه تم عزل المصاب بالمتحور الجديد في المملكة والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الاستثنائي الذي عُقد اليوم، للحديث عن مستجدات فيروس "كورونا" ومتحور "أوميكرون"، وأشار إلى أن ظهور المتحور "أوميكرون" مثير للقلق بسبب احتمالية تغير أنماط وسلوكيات الفيروس، وأن تكون مؤثرة على شدة عدوى الفيروس، واستجابته للقاحات، وسرعة انتشاره، وأن يحدث فيه عدد كبير من الطفرات، لافتاً إلى أن تنقّل الفيروسات بين الأشخاص من أهم عوامل المتحور.

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وأضاف أنه "بالإمكان أن نحمي أنفسنا وأن نقلل من انتشار أوميكرون باتباع استراتيجيات الوقاية من خلال استكمال التحصين بجرعتين أو بالجرعة التنشيطية لمن أكمل ستة أشهر على جرعته الثانية"، حيث تبين أن عدم التحصين من فيروس كورونا يزيد فرصة ظهور المتحورات، مؤكداً أهمية ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والعامة وفي المناطق المزدحمة، حيث إن ارتداءها ضروري جدا لمواجهة انتشار فيروس كورونا مع أهمية غسل اليدين وتعقيمهما بانتظام، وكذلك اتباع اشتراطات السفر للمسافرين.

كما أوضح أن الدراسات لم تصل إلى معلومات كافية حول مستوى خطر أوميكرون، وأن اختلاف التحورات يكون في التسلسل الجيني للفيروس، ويسبب ذلك طفرات وتغيرات تؤدي إلى أن يكون المتحور مختلفاً، لكن الفيروس هو نفسه.

فيما أكد أنه بعد 6 أشهر من التحصين سينخفض مستوى المناعة لدى الأشخاص، مبيناً أن "الصحة" ترصد عدة أنماط من متحورات فيروس كورونا وتعلن عنها أولا بأول، محذّراً من الانجراف خلف الشائعات المضللة حول فيروس كورونا، داعياً الجميع إلى أخذ المعلومة من مصدرها الرسمي.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (34) حالة مؤكدة وتعافي (26) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (39) حالة.

وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (549786) حالة، وعدد حالات التعافي (538939) حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8837) حالة.

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