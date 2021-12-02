أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، انطلاق النسخة الثالثة من برنامج العُلا للابتعاث، والذي من خلاله يتم تمكين أبناء وبنات السعودية، تحت توجيهات ودعم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي عهد السعودية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للعلا.

وقال في التغريدة: "بدعم من سمو سيدي ولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للعلا، يطلق برنامج العلا للابتعاث مرحلته الثالثة لتستمر رحلة تمكين أبناء وبناء المملكة، ليكونوا جزءًا من تحقيق رؤية سمو سيدي".

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تخصصات برنامج العلا للابتعاث

يمكن البرنامج المبتعثين والمبتعثات، من التدريب في مجالات من أجل عمل محطات تؤهل لصناعة الغد في العلا، كالسياحة، والضيافة، والتقنيات الزراعية، وعلوم الآثار والتاريخ والفنون والمتاحف، ويمكّنهم من اكتساب المهارات والخبرات والأدوات التي تؤهلهم لسوق العمل في العلا.

ويستهدف البرنامج ابتعاث ألف طالب وطالبة، أربع مائة منهم تم ابتعاثهم ضمن المرحلتين الأولى والثانية، فيما تم تخريج الدفعة الأولى منهم هذا العام.

ويهدف برنامج العلا للابتعاث إلى بناء القدرات البشرية في العلا، وإتاحة الفرصة للتبادل الثقافي والإعلامي الذي سيُفيد المجتمع بأسره على المدى الطويل، وتوفير فرصة للتدريب العملي الذي تأمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أن يستخدمه الطلاب ويطورونه عند عودتهم إلى العلا.

كما تأتي شروط الالتحاق بالبرنامج، في الحفاظ على معدل تراكمي لا يقل عن 2.5، بجانب حضور الطلاب جميع فصولهم الدراسية، أما بالنسبة إلى الطلاب أصحاب الدرجات المنخفضة، والذين لا يلتزمون بالحضور ثلاثة تحذيرات رسمية، حيث يُطلب بعد ذلك منهم مغادرة البرنامج، وقبل مغادرتهم سيتعلم الطلاب الأساسيات اللغوية الخاصة باللغة الأم للبلدان المضيفة.