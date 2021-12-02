هكذا شقت المياه وادي "عليب" بمنطقة الباحة

وسط الخضرة الطاغية في المكان، والمياه التي شقت طريقها وسط الأشجار، تجسد جمال الطبيعة في وادي عليب، الذي يعتبر من أكبر الأودية في محافظة الحجرة بمنطقة الباحة جنوب غرب السعودية، حيث يشتهر هذا الوادي بجريان الماء فيه على مدار العام، كما يوجد به سمك وأنواع مختلفة من البرمائيات، ويصب في البحر الأحمر مباشرة، وتهاجر إليه الطيور في فصل الربيع.

هذه المناظر الجذابة، وثقتها عدسة المصور الضوئي عبدالعزيز الغامدي، عاشق صور الطبيعة والتراث، والذي أشار في حديثه لـ"العربية.نت"، بأن وادي عليب يبعد عن محافظة الحجرة نحو عشرة كيلو مترات، بمياهه الجارية على مدار العام التي تمتد من جبال السروات مروراً بالعديد من القرى، حتى تصب في مياه البحر الأحمر، علاوة على طبيعته البكر المحتضنة لأشجار الآراك والخزامى وغيرها من الأشجار النادرة، والزهور المتنوعة التي تظلل مساحات كبيرة من الأرض".

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تاريخ الوادي

وأضاف: "للوادي تاريخ قديم اكتسبه من موقعه على طريق الحج القديم في جنوب الجزيرة العربية، حيث كانت قوافل الحجاج تتوقف به للاستزادة من الماء والغذاء الذي تنتجه مزارع القرى المجاورة له، حيث ذكر في مواضيع أدبية وتاريخية قديمة، وتغنى به الكثير من الشعراء على مر العصور".

وجهة سياحية

وتابع حديثه بالقول: "الوادي يعتبر من أكثر الوجهات السياحية التي يقصدها محبو وعشاق الطبيعة البكر في البلاد، ويُعرف الوادي بأشجاره الوارفة الظلال، ومياهه الجارية، وتلاله الخضراء التي جعلت منه المكان المُحبب لأبناء منطقة الباحة، وما جاورها من مدن ومحافظات ويحظى الوادي بمكانة خاصة في نفوس رواده الذين يحرصون على زيارته في مثل هذه الأيام للاستمتاع بأجوائه الربيعية المعتدلة وطبيعته الساحرة، لينعموا بالراحة والاستجمام.

المصور الضوئي الغامدي، حصل على جائزة التميز والإبداع بإمارة منطقة الباحة 2017، و المركز الأول بالإيكوموس السعودي للمحافظة على التراث 2021، والمركز الأول محور الطبيعة من جامعة الباحة 2018 وله العديد من المشاركات في المعارض الفوتوغرافية.