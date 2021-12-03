السعودية.. الإيطالي "أندريا بوتشيلي" في قاعة مرايا بالعُلا

يعود المايسترو الإيطالي "أندريا بوتشيلي" إلى العُلا، ليُبهر جمهوره وعشّاق الأوبرا من جديد، بأداء استثنائي يليق بقاعة مرايا الحائزة على جوائز عالمية.

انطلق المايسترو الإيطالي، أندريا بوتشيلي، إلى العالمية بموهبته النادرة وقدرته الفريدة على توحيد العالم من خلال الموسيقى، وذاع صيته كأحد أجمل الأصوات في العالم على مر التاريخ، واستحق أسلوب "بوتشيلي" كل التقدير والإعجاب، وخطفت شخصيته الفنية قلوب الجماهير في مناسبات متعددة، من أداء الساحر في أحد أكبر العروض الموسيقية المباشرة على الإطلاق إلى العرض الموسيقي العاطفي، الذي قدمه مع أبنائه في الحِجر شهر أبريل الماضي.

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وبعد مشاركته في موسمين متتاليين من مهرجان شتاء طنطورة، وتألّقه بعرض موسيقي فريد من نوعه في موقع الحِجر الأثري، يعود أندريا بوتشيلي للمرة الرابعة إلى العُلا للقاء جمهوره في واحتنا الصحراوية.

تحوّلت العلا إلى وجهة دائمة تتشرّف باستضافة أندريا بوتشيلي، ليشارك عشّاق الأوبرا في الوطن العربي إبداعه الفني المتجدد في أحضان الطبيعة، وستكون الحفلة لأندريا بوتشيلي ليلة 21 يناير مباشرة في قاعة مرايا.