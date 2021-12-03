.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية.. الإيطالي "أندريا بوتشيلي" في قاعة مرايا بالعُلا

  • الخط
أندريا بوتشيلي

السعودية.. الإيطالي "أندريا بوتشيلي" في قاعة مرايا بالعُلا

انطلق المايسترو الإيطالي إلى العالمية بموهبته النادرة وقدرته الفريدة على توحيد العالم من خلال الموسيقى

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

يعود المايسترو الإيطالي "أندريا بوتشيلي" إلى العُلا، ليُبهر جمهوره وعشّاق الأوبرا من جديد، بأداء استثنائي يليق بقاعة مرايا الحائزة على جوائز عالمية.

انطلق المايسترو الإيطالي، أندريا بوتشيلي، إلى العالمية بموهبته النادرة وقدرته الفريدة على توحيد العالم من خلال الموسيقى، وذاع صيته كأحد أجمل الأصوات في العالم على مر التاريخ، واستحق أسلوب "بوتشيلي" كل التقدير والإعجاب، وخطفت شخصيته الفنية قلوب الجماهير في مناسبات متعددة، من أداء الساحر في أحد أكبر العروض الموسيقية المباشرة على الإطلاق إلى العرض الموسيقي العاطفي، الذي قدمه مع أبنائه في الحِجر شهر أبريل الماضي.

لينا شاماميان بضيافة قاعة مرايا بالعلا في هذا التاريخ السعودية لينا شاماميان بضيافة قاعة مرايا بالعلا في هذا التاريخ

وبعد مشاركته في موسمين متتاليين من مهرجان شتاء طنطورة، وتألّقه بعرض موسيقي فريد من نوعه في موقع الحِجر الأثري، يعود أندريا بوتشيلي للمرة الرابعة إلى العُلا للقاء جمهوره في واحتنا الصحراوية.

تحوّلت العلا إلى وجهة دائمة تتشرّف باستضافة أندريا بوتشيلي، ليشارك عشّاق الأوبرا في الوطن العربي إبداعه الفني المتجدد في أحضان الطبيعة، وستكون الحفلة لأندريا بوتشيلي ليلة 21 يناير مباشرة في قاعة مرايا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جنوب إفريقيا: كورونا أوميكرون يصيب الأطفال وكبار السن جنوب إفريقيا: كورونا أوميكرون يصيب الأطفال وكبار السن
لسرعة إنقاص الوزن.. هذه أفضل خيارات لوجبة الفطور لسرعة إنقاص الوزن.. هذه أفضل خيارات لوجبة الفطور
الأكثر قراءة
قرية رجال ألمع السعودية ضمن أفضل القرى السياحية في العالم قرية رجال ألمع السعودية ضمن أفضل القرى السياحية في العالم
هكذا شقت المياه وادي هكذا شقت المياه وادي "عليب" بمنطقة الباحة
السعودية.. بوابة الدرعية تكشف عن 14 فندقاً بعلامات تجارية فاخرة السعودية.. بوابة الدرعية تكشف عن 14 فندقاً بعلامات تجارية فاخرة
"ماكر الشياهين".. أشهر كهف سعودي لاصطياد الصقور النادرة
انطلاق النسخة الثالثة من برنامج العُلا للابتعاث انطلاق النسخة الثالثة من برنامج العُلا للابتعاث
وزير الشؤون الإسلامية لأحد الطلاب: أعدك بأن تؤم بأعظم مكان بالدنيا وزير الشؤون الإسلامية لأحد الطلاب: أعدك بأن تؤم بأعظم مكان بالدنيا
قبل أن تذهب
العربية ترصد من أدغال كالي الفرنسية أوضاع اللاجئين المأساوية
العربية ترصد من أدغال كالي الفرنسية أوضاع اللاجئين المأساوية
اكتشف المزيد