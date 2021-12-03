قرية رجال ألمع السعودية ضمن أفضل القرى السياحية في العالم

كشفت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن إدراج رجال ألمع في قائمة "أفضل القرى السياحية في العالم"، وذلك خلال حفل رسمي أقيم على هامش انعقاد الجلسة العامة للمنظمة في مدينة مدريد في اسبانيا.

وتهدف مبادرة "أفضل القرى السياحية"، والتي تم الإعلان عنها خلال "قمة إنعاش السياحة" التي انعقدت بالرياض في مايو الماضي، إلى تسليط الضوء على أمثلة بارزة في السياحة الريفية تجمع بين العناصر الطبيعية والثقافية وتحافظ على القيم المجتمعية وأساليب الحياة وآليات الإنتاج التقليدية.

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وتستند مبادرة "أفضل القرى السياحية" على "إطار العلا لتنمية المجتمع الشاملة من خلال السياحة" الذي تم إطلاقه خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في العام الماضي.





رجال ألمع رجال ألمع رجال ألمع

ويؤكد هذا الإنجاز على أهمية الالتزام بالاستدامة واستخدام السياحة كقوة للتغيير الإيجابي في المجتمعات، حيث اختارت منظمة السياحة العالمية رجال ألمع من بين 175 جهة مشاركة تمثل 75 دولة.

وتبعد قرية رجال ألمع مسافة 45 كلم غرب مدينة أبها في منطقة عسير الجبلية، وتعد مثالاً فريداً على تراث وثقافة المملكة العربية السعودية المتنوعة.

وتتألف القرية من 60 قصراً متعدد الطوابق ومبنياً من حجر الطين الطبيعي والخشب. وقد احتلت موقعاً هاماً في قلب شبكات التجارة التاريخية التي ربطت بين اليمن وبلاد الشام ومكة والمدينة.

واستلمت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، مساعد وزير السياحة السعودي، الجائزة في مدريد بالنيابة عن رئيس القرية. وقالت بهذه المناسبة: "نفخر بهذا التكريم الرائع الذي حظيت به رجال ألمع، نظراً لإرثها الحضاري وثقافتها الفريدة واحتفاظها بتاريخها المميز".

وتابعت: "يؤكد تكريم منظمة السياحة اليوم على الثروات الحضارية والطبيعية الواسعة الذي تمتلكها المملكة. وأتطلع لرؤية السياح في رجال ألمع وغيرها من الوجهات الاستثنائية التي تزخر بها المملكة".

وكانت منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن تحديد وحماية الثقافة والتراث في العالم، قد أدرجت قرية رجال ألمع في قائمة مواقع التراث العالمي، وشبهتها بقرية مون سانت ميشيل الفرنسية كمثال بارز على التاريخ والعمارة الفريدة التي تعكس الأهمية الكبيرة للقرية.

وحصلت قرية رجال ألمع على جائزة المدن العربية "مدن" نظراً لتراثها المعماري الغني. كما حصدت جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني في عام 2017.