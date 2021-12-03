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"ماكر الشياهين".. أشهر كهف سعودي لاصطياد الصقور النادرة

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كهف ماكر الشياهين
خاص

"ماكر الشياهين".. أشهر كهف سعودي لاصطياد الصقور النادرة

الماكر موجود بأعلى الكهف، في حين أن الصقارين قديماً يعتبرونه أهم موقع لاصطياد الصقور النادرة

العربية.نت - حامد القرشي، تصوير- خالد الجهني

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تتخذ صقور الشياهين أحد الكهوف في السعودية مكاناً لتواجدها وتكاثرها، ويعتبر هواة صيد الصقور قديماً كهف "ماكر الشياهين" في خيبر شمال المدينة المنورة موقعاً لاصطياد الصقور النادرة.

كهف ماكر الشياهين
كهف ماكر الشياهين

الباحث والمهتم بتراث محافظة خيبر عيسى الرشيدي تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "كهف ماكر الشياهين يمتد إلى ثلاثة كيلومترات، كما يبلغ عرض الكهف 18مترا، وسمي الكهف بماكر الشياهين لوجود ماكر للصقور تتخذه وقت تكاثرها واستقرارها، والماكر موجود بأعلى الكهف، في حين أن الصقارين قديماً يعتبرونه أهم موقع لاصطياد الصقور النادرة".

كهف ماكر الشياهين
كهف ماكر الشياهين


وقال الرشيدي: "الكهف ناتج عن تنسمات بركانية، وأقرب بركان حدث في المنطقة قبل نحو 400 عام"، مشيراً إلى أن الكهف يتكون من حجر بازلتي صعب انهياره، وهو من آثار البراكين وتنسماتها التي تعود لآلاف السنين، وتم توثيق الكهف رسميًا مطلع 2018، وهو كهف من عدة كهوف بنفس المنطقة التي تجاوز عددها العشرة".

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