معرض الرياض للسيارات.. 100 ألف زائر و120 مليونا استثمارات 

كشف مدير معرض الرياض للسيارات الذي يقام ضمن موسم الرياض 2021 عادل الرجب، عن توجه مجموعة كبيرة من المستثمرين العقاريين والمساهمين وعدد من البنوك، إلى الاستثمار في السيارات النادرة، نظراً لعائدها المالي الضخم، حيث بلغت عدد السيارات التي تم بيعها في المزاد أكثر من 22 سيارة.

وأضاف الرجب خلال حديثه إلى "العربية.نت" أمس ضمن ختام المعرض: "المعرض حقق نجاحاً استثنائيا على كافة الصعد، حيث تجاوز عدد زوار المعرض ما يقارب الـ 100 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد السيارات المبيعة في المعرض نحو 118 سيارة، بقيمة إجمالية بلغت 120 مليون ريال".

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نجاح المعرض عالمياً

وحول نجاح المعرض هذا العام، أبان الرجب أن حجم الأصداء العالمية الذي وصل له المعرض، فضلاً عن مشاركة كبرى الشركات العالمية والتي من ضمنها شركتا فراري وباجاني، كانت وراء تحقيق النجاح العالمي، مؤكدا أن المعرض تلقى اتصالات كثيرة من مصعني السيارات حول العالم للمشاركة في المعرض بنسخته القادمة بشكل أوسع.

وفيما يتعلق بكيفية مشاركة السيارات النادرة في المعرض، أوضح الرجب: أن معرض الرياض للسيارات في نسخته الماضية بناء سمعة عالمية، وعندما قمنا بزيارة ملاك السيارات حول دول العالم وجدناهم متحمسين للمشاركة أكثر من أي وقت مضى، مما جعل شركة باجاني تفتتح أول معرض لها خارج إيطاليا، وشركة فراري تطلق أول سيارة فورمولا 1 في العالم، بالإضافة إلى عدد من السيارات المميزة التي تم تدشينها لأول مرة في العالم.