وزير الشؤون الإسلامية لأحد الطلاب: أعدك بأن تؤم بأعظم مكان بالدنيا

أبدى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إعجابه بتلاوة الطالب "نواف عاكش" وأعرب عن دعمه للقارئ الشاب بعد أن استمع لتلاوته خلال ملتقى الأمن الفكري الأول لجمعيات الدعوة والتحفيظ والخطباء، الذي ينظمه فرع الوزارة بمنطقة جازان.

وخلال لقاء عفوي جمعه بالقارئ الشاب، قال "آل الشيخ" للطالب نواف: "إن استمررت هكذا أعدك بأن تؤم في أعظم مكان في الدنيا، اجتهد وأنا سوف أدعمك".

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من جهته، أكد "عاكش" أنه ليس مستغرباً على وزير الشؤون الإسلامية دعمه وتوجيهاته له ولإخوانه في جميع أنحاء السعودية، قال: بإذن الله سأكون بقدر الثقة التي رآني بها وزير الشؤون الإسلامية، وسأبذل المزيد من الجهد المتواصل".