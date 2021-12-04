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اتصال هاتفي بين محمد بن سلمان وماكرون وميقاتي

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ماكرون محمد بن سلمان السعودية 4 ديسمبر 2021
من استقبال الأمير محمد بن سلمان لماكرون اليوم
لبنان

اتصال هاتفي بين محمد بن سلمان وماكرون وميقاتي

رئيس الوزراء اللبناني يؤكد التزام لبنان باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي

العربية.نت

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أٌجري اتصال هاتفي، اليوم السبت، ضم كلاً من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أبدى ميقاتي "تقدير لبنان لما تقوم به المملكة العربية السعودية وفرنسا من جهود كبيرة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني".

من استقبال الأمير محمد بن سلمان لماكرون اليوم
من استقبال الأمير محمد بن سلمان لماكرون اليوم

كما أكد "التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون، ورفض كل ما من شأنه الإساءة إلى أمنها واستقرارها".

وتم الاتفاق بين الدول الثلاث على "العمل المشترك لدعم الإصلاحات الشاملة الضرورية في لبنان". كما تم التأكيد على حرص السعودية وفرنسا على أمن لبنان واستقراره.

هذا ويقوم ماكرون بزيارة إلى السعودية حيث استقبله الأمير محمد بن سلمان، وبحثا عددا من الملفات. وقد صدر خلال الزيارة بيان سعودي-فرنسي مشترك أكد على "ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لاسيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود".

من استقبال الأمير محمد بن سلمان لماكرون اليوم
من استقبال الأمير محمد بن سلمان لماكرون اليوم
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واتفق الطرفان على "العمل مع لبنان لضمان تطبيق هذه التدابير". وأكدا على "ضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات".

كما شددا على "أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، واتفقا على استمرار التشاور بين البلدين في كافة تلك القضايا، كما اتفقا على إنشاء آلية سعودية-فرنسية للمساعدة الانسانية في إطار يكفل الشفافية التامة، وعزمهما على إيجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني". كما أكدا على "أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن (1559) و(1701) و(1680) والقرارات الدولية ذات الصلة".

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