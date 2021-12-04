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ماكرون من جدة: بحثنا الأزمة اللبنانية وفرنسا ملتزمة تجاه إصلاح الوضع

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French President Macron holds talks with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman main
الأمير محمد بن سلمان خلال استقبالة الرئيس الفرنسي ماكرون
السعودية

ماكرون من جدة: بحثنا الأزمة اللبنانية وفرنسا ملتزمة تجاه إصلاح الوضع

الرئيس الفرنسي: لا يمكن معالجة ملف إيران النووي دون معالجة ملف استقرار المنطقة.. اقترحنا إشراك حلفائنا ومنهم السعودية في محادثات إقليمية

العربية.نت، وكالات

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جدة بعد لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، إنه "لا يمكن معالجة ملف إيران النووي دون معالجة ملف استقرار المنطقة.. اقترحنا إشراك حلفائنا، ومنهم السعودية في محادثات إقليمية".

وأضاف: "بحثت خلال جولتي في السعودية والإمارات وقطر استقرار المنطقة والطاقة". وتابع قائلا: "جولتي الخليجية كانت مفيدة وبحثت خلالها العديد من الملفات". وقال: "بحثنا الأزمة اللبنانية وفرنسا ملتزمة تجاه إصلاح الوضع في لبنان".

وواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولته الخليجية، فبعد زيارته إلى الإمارات ثم قطر وصل الرئيس الفرنسي إلى جدة، في مستهل زيارة رسمية للسعودية.

وذكرت مصادر في قصر الإليزيه أن وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والثقافة، وعددا من مسؤولي كبريات الشركات الفرنسية سيرافقون ماكرون في جولته.

كما تركز الجولة الخليجية على مناقشة العلاقات الثنائية والعمل المشترك الذي يخدم مصالح الدول، فضلا عن مناقشة قضايا المنطقة والعالم.

محمد بن سلمان وماكرون يبحثان التعاون الثنائي ومستجدات المنطقة السعودية محمد بن سلمان وماكرون يبحثان التعاون الثنائي ومستجدات المنطقة

وأمس الجمعة، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس الفرنسي ماكرون، علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك وفرص تنميته في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين، خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والأمن الغذائي، إضافة إلى المجالات الثقافية والتعليمية وغيرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان في هذا السياق حرصهما المشترك على تعزيز مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا، إضافة إلى توافق الرؤى بشأن أهمية دعم الحلول والمبادرات السلمية التي تهدف إلى ترسيخ أركان الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية.

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