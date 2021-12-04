"هيفاء الصقر" مستشار بمؤسسة التدريب التقني في السعودية

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد الفهيد، قراراً بتكليف "هيفاء خيران الصقر" للعمل مستشاراً بمكتب المحافظ، وجاء القرار تحقيقاً لأهداف رؤية 2030، المستهدفة تمكين المرأة السعودية وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

فقد تسارعت خطوات المرأة السعودية نحو التمكين بفضل صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي أصدرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة في المجتمع، وجعلها شريكًا فعالًا في التنمية الوطنية في جميع المجالات سواء الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وعلى جميع المستويات بهدف استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتقلدها للمناصب القيادية العليا في الأجهزة الحكومية.

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يشار إلى أن الصقر، تمتلك خبرات تراكمية وشغلت العديد من المناصب، من بينها مساعد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، وعميدة للكلية التقنية للبنات بتبوك ووكيلة شؤون المتدربات، كما أنها حاصلة على ماجستير في الإدارة والتخطيط، ومهتمة بإدارة الأداء المؤسسي وتنمية القدرات البشرية ولديها العديد من المبادرات المجتمعية التي قدمتها لخدمة المجتمع.