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التحالف: تدمير مسيّرة أطلقت لاستهداف المدنيين بالمملكة

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(أرشيفية)

التحالف: تدمير مسيّرة أطلقت لاستهداف المدنيين بالمملكة

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة، أطلقت لاستهداف المدنيين بالمملكة.

وفي وقت سابق الأحد أعلن التحالف تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف المنطقة الجنوبية،

يذكر أنه في 17 نوفمبر الفائت اعترضت الدفاعات السعودية ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أُطلقت نحو خميس مشيط بالمملكة.

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كما دمرت في 8 نوفمبر الماضي مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

محاولات متكررة

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل ميليشيات الحوثي محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالمملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

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