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التحالف: تدمير 14 آلية ومقتل أكثر من 115 حوثيا

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مسيرة حوثية مدمرة أرشيفية
مسيرة حوثية مدمرة أرشيفية

التحالف: تدمير 14 آلية ومقتل أكثر من 115 حوثيا

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف المنطقة الجنوبية، مؤكدا تنفيذ 19 استهدافا لمواقع الميليشيات في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إلى هذا، أوضح أن الاستهدافات دمرت 14 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 115 عنصرا من الحوثيين، لافتا إلى أن إطلاق المسيرات تزامن مع إطلاق 4 صواريخ باليستية باتجاه مأرب، .

التحالف يدمّر موقع تخزين أسلحة رئيسياً للحوثيين في صنعاء السعودية اليمن والحوثي التحالف يدمّر موقع تخزين أسلحة رئيسياً للحوثيين في صنعاء

كما أوضح رصد استخدام الحوثيين لمنشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق.

صواريخ على مأرب

وكانت ميليشيات الحوثي جددت اليوم الأحد هجماتها على محافظة مأرب اليمنية، مطلقة عدة صواريخ.

فقد أطلقت الميليشيات، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث 3 صواريخ في ساعة، مستهدفة المدينة، سقط أحدها في المطار.

أتى هذا الهجوم اليوم، بعد أن حققت قوات الجيش والمقاومة خلال الأيام الماضية تقدما كبيرا في المحافظة الاستراتيجية، مكبدة الميليشيات خسائر كبيرة.

بدوره، أعلن التحالف خلال الأيام الماضية تنفيذ عشرات الضربات والغارات الجوية التي استهدفت مواقع وآليات للميليشيات، حماية للمدنيين في المحافظة اليمنية.

قلق دولي

فيما أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن قلقه أكثر من مرة بشأن التصعيد العسكري الحوثي في مأرب والساحل الغربي، محذراً من مخاطر المزيد من التصعيد.

يذكر أنه منذ فبراير الماضي، (2021) تواصل الميليشيات هجماتها على المحافظة الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الدولية والتحذيرات من الخطر المحدق على ملايين النازحين القابعين بخيم في المنطقة.

وتأوي مأرب ملايين النازحين ممن فروا من مناطق الصراع في البلاد، من أجل حماية أسرهم وصغارهم، واستقروا في مخيمات أنشئت في المحافظة.

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