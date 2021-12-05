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أطول ليل وأقصر نهار.. هذا موعد دخول الشتاء في السعودية

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أمطار الرياض

أطول ليل وأقصر نهار.. هذا موعد دخول الشتاء في السعودية

العرب لاحظوا أن دخول المربعانية يتزامن مع مشاهدة نجم النسر

العربية.نت - حامد القرشي

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أكد خبراء الطقس في السعودية، أن يوم الثلاثاء القادم موعد دخول المربعانية هذا العام، وهو البداية الفعلية لموسم الشتاء وانخفاض دراجات الحرارة.

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وكشف الباحث في علوم الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، خلال حديثه إلى "العربية.نت"، أن دخول الشتاء فلكياً - وهو الانقلاب الشتوي - في السعودية والنصف الشمالي من الكرة الأرضية سيحدث يوم الثلاثاء 1443/5/17هجرية الموافق 21 ديسمبر، ويمكن اعتباره امتداداً للوسم.

3 نجوم

وأضاف أن 3 نجوم تتخلل المربعانية، وهي الإكليل مدتها 13 يوماً، والقلب مدتها 13 يوماً، والشولة مدتها 13 يوماً، و مجموعها بالجملة 39 يوماً، وفترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة.

ثم بعد ذلك يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل وهي مظنة البرد، وخاصةً إذا ما هبّت رياح أصلها قطبي أو سيبيري.

فيما ذكر خبير الطقس وأستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند عبر حسابه على تويتر، أن العرب لاحظوا أن دخول المربعانية يتزامن مع مشاهدة نجم النسر الواقع (فيقا Vega) قبل طلوع الشمس، وهو نجم نير يشرق جهة الشمال الشرقي عند الساعة 6:02 ص، وفقاً لأفق الرياض.

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