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الأول من نوعه.. مؤتمر دولي للفلسفة في السعودية

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هيئة الأدب

الأول من نوعه.. مؤتمر دولي للفلسفة في السعودية

تنعقد دورة المؤتمر الأولى خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري

العربية.نت - حامد القرشي

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في أول مؤتمر من نوعه يقام في السعودية، أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة، مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة، وذلك بمشاركة مفكرين ومؤسسات من حول العالم.

ويستضيف المؤتمر المختصين في الفلسفة ونظرياتها والمهتمين بتطبيقاتها الحديثة من جميع أنحاء العالم، مستهدفاً حضوراً متنوع الاهتمامات والخبرات والخلفيات الأكاديمية والمهنية.

بـ9 لغات.. 118 عملاً مرشحاً لجائزة الملك عبدالله للترجمة السعودية بـ9 لغات.. 118 عملاً مرشحاً لجائزة الملك عبدالله للترجمة

كما يسعى المؤتمر الذي ينعقد سنوياً في مدينة الرياض إلى بناء شراكات استراتيجية مع كافة الجهات المعنية من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وتتضافر هذه الجهود لدعم حضور الفلسفة وامتداداتها الفكرية والثقافية والمعرفية في كافة مجالات الحياة ودول العالم، وبناء جسور راسخة فيما بينها قائمة على أسس فكرية ومعرفية مشتركة.

مهرجان الأفكار

وتنعقد دورة المؤتمر الأولى خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري (2021)، تحت شعار "مهرجان الأفكار".

إلى ذلك، يتخذ في الدورة مفهوم (اللامتوقع Unpredictability) محوراً مركزياً يناقش حوله المشاركون أهم الموضوعات ذات الصلة في الواقع الحديث كنظريات الأخلاق وأبعادها المفاهيمية، ومستجدات التقدم العلمي.

من موقع المؤتمر
من موقع المؤتمر

جلسات حوارية

كذلك، يبحث الوتيرة المتسارعة لتطبيقات التكنولوجيا، مسلطة الضوء على حضور الفلسفة الهام في كل هذه المسارات على اختلاف الأنشطة الإنسانية.

وستطرح كل هذه المواضيع في محاضرات المؤتمر وجلساته الحوارية، بالإضافة إلى أنشطة أخرى كمساحة التجارب التفاعلية التي تتناول موضوعات المؤتمر بطريقة إبداعية، وورش العمل المختلفة، ومعرض مصاحب للمشاريع الفلسفية، بالإضافة إلى أنشطة الأطفال واليافعين وأركان مخصصة للقراءة والاطلاع.

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