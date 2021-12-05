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  البحرية السعودية تعوم آخر سفن مشروع السروات

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مراسم التعويم للسفينة الخامة من مشروع السروات

البحرية السعودية تعوم آخر سفن مشروع السروات

تتميز بكونها تمتلك أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية

الرياض - العربية.نت

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احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية بأحدث الأنظمة القتالية والأخيرة لمشروع السروات من نوع كورفيت "أفانتي 2200" التي أطلق عليها رسمياً اسم "سفينة جلالة الملك عنيزة"، وذلك ضمن مراسم التعويم في حوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا في مدينه سان فرناندو بمقاطعة قادس الإسبانية.

البحرية السعودية تُعوّم أول كورفيت من مشروع السروات السعودية البحرية السعودية تُعوّم أول كورفيت من مشروع السروات

ورعى الحفل قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، بمشاركة الملحق العسكري بسفارة السعودية في مدريد ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع المشتريات العسكرية محمد العذل وعدد من كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية، وعدد من كبار المسؤولين من البحرية الإسبانية وممثلين من شركتي "سامي نافانتيا" و"نافانتيا الإسبانية"، بالإضافة إلى جهات أخرى.

خلال مراسم التعويم للسفينة الخامسة من مشروع السروات
خلال مراسم التعويم للسفينة الخامسة من مشروع السروات

أحدث الأنظمة القتالية

وقال الغفيلي إن سفن مشروع السروات تتميز بكونها تمتلك أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية كافة والسطحية وتحت السطحية، وكذلك الحروب الإلكترونية.

كما أضاف أن المشروع سيسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية الملكية السعودية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية للمملكة، مشيراً إلى أهميتها وذلك لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية في حماية المصالح البحرية للسعودية، وتوطين الصناعات العسكرية المتقدمة تقنياً، مما يجعل هذه المنظومات مستدامة لعشرات السنين المقبلة.

تعويم للسفينة الخامسة من مشروع السروات
تعويم للسفينة الخامسة من مشروع السروات

مراحل التوطين

وأوضح مدير إدارة المشاريع بالقوات البحرية اللواء البحري الركن صالح الخثعمي، أنه سيتم دمج نظام إدارة المعركة البحرية "حزم" والأنظمة القتالية الأخرى لسفن جلالة الملك جازان وعنيزة في السعودية كمرحلة من مراحل التوطين ونقل التقنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يخص توطين الصناعات العسكرية مما يساهم في استدامة المنظومات البحرية.

كما ذكر اللواء الخثعمي، أن السفينة الأولى من سفن المشروع يتم الآن إجراء التجارب البحرية واختبارات القبول لها، لافتاً إلى أن طاقمها يتلقى التدريب النظري والعملي اللازم من منسوبي القوات البحرية الملكية السعودية في إسبانيا، لتجهيز السفينة للإبحار إلى المملكة لتنظم لأسطول القوات البحرية الملكية السعودية.

مشروع السروات

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI المهندس وليد أبوخالد، عن فخره واعتزازه بالنجاحات التي حققتها الشركة من خلال شراكتها الاستراتيجية مع القوات البحرية الملكية السعودية وشركة نافانتيا الإسبانية، والتي تم تتويجها باستلام سفينة جلالة الملك "عنيزة" وهي الخامسة والأخيرة ضمن مشروع السروات، لبناء خمس سفن من نوع كورفيت "أفانتي 2200" والذي أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات.

يذكر أن نظام "حزم"، هو أول نظام لإدارة العمليات البحرية وهو سعودي 100% وطور من خلال نقل التقنية من شركة نافانتيا، وإطلاق برنامج التدريب على رأس العمل الذي شارك فيه 21 مهندساً ومهندسة سعوديين.

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