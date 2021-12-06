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الأمير محمد بن سلمان يشهد سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1

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من واس

الأمير محمد بن سلمان يشهد سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1

الرياض - العربية.نت

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شهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأحد، منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، التي أقيمت على حلبة كورنيش جدة.

من واس
  • من واس
  • من واس
2 صور
من واس
من واس
من واس
من واس

وقد توجه ولي العهد إلى نقطة انطلاق سيارات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 في الجولة ما قبل الأخيرة من منافسات بطولة العالم 2021 للفورمولا 1 في موسمها الـ71، يرافقه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات جيان تودت، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

من واس
  • من واس
  • من واس
  • من واس
3 صور
من واس
من واس
من واس
من واس
من واس
من واس

كما عزف السلام الملكي السعودي، وأعلن ولي العهد بعد ذلك بدء انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، معبراً عن أمنياته للمشاركين بالتوفيق والنجاح، مشيداً بمستوى التنافس القوي الذي يشهده السباق.

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