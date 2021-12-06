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اعتراض صاروخ أطلق باتجاه الرياض.. والتحالف يبدأ عملية ضد الميليشيات

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الدفاعات الجوية السعودية
الدفاعات الجوية السعودية

اعتراض صاروخ أطلق باتجاه الرياض.. والتحالف يبدأ عملية ضد الميليشيات

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، أن الدفاع الجوي السعودي دمر صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه العاصمة الرياض.

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وأوضح التحالف أنه بدأ بتنفيذ عملية واسعة ضد ميليشيا الحوثي استجابة للتهديد، مشيراً إلى أنه سيضرب بيد من حديد لحماية المدنيين في إطار القانون الدولي الإنساني.

كذلك، أكد أن عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف أكد، فجر اليوم، أن قواته الجوية دمرت مسيّرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا نحو المملكة.

وقال إنه "استجابة للتهديد والسلوك الهمجي سيتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم"، مشدداً على أن "عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

كذلك، قال التحالف مساء الأحد إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة، أطلقت لاستهداف المدنيين بالمملكة.

يذكر أنه في 17 نوفمبر الفائت اعترضت الدفاعات السعودية ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أُطلقت نحو خميس مشيط بالمملكة.

كما دمرت في 8 نوفمبر الماضي مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة.

انتهاكات متكررة

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل ميليشيات الحوثي محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالمملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

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