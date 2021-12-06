.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سفير السعودية في مسقط: علاقاتنا مع عُمان ستشهد مزيداً من التطور

  • الخط
السفير السعودي لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي
السفير السعودي لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي

سفير السعودية في مسقط: علاقاتنا مع عُمان ستشهد مزيداً من التطور

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد السفير السعودي لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مسقط تأتي امتداداً لسنوات من العلاقات المتميزة بين المملكة وسلطنة عمان.

وأضاف أن العلاقة بين المملكة وسلطنة عُمان مقبلةٌ على المزيد من التطور والتعاون المشترك اعتماداً على ما يمتلكه البلدان من ثروات وإمكانات هائلة.

ولي العهد السعودي في جولة خليجية.. بدءاً من سلطنة عمان السعودية ولي العهد السعودي في جولة خليجية.. بدءاً من سلطنة عمان

كما، أشار السفير عبدالله العنزي إلى أن هناك نقاطا مشتركة في رؤية البلدين المستقبلية التي يمكن العمل على تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

جولة خليجية

وكان الأمير محمد بن سلمان قد بدأ اليوم الاثنين، جولة خليجية تشمل سلطنة عُمان، الإمارات، البحرين وقطر والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.

وسيلتقي الأمير محمد بن سلمان اليوم، السلطان هيثم بن طارق، حيث سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة تشمل الاستثمارات في مشروع إقامة منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم والتعاون بمجال الطاقة".

كذلك من المتوقع أن يبحث ولي العهد السعودي مع زعماء الخليج تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون الست، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية والدولية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، كان استقبل في يوليو الماضي، سلطان عمان هيثم بن طارق في "نيوم"، الذي أعرب في حينه عن أمله بمزيد من التعاون مع المملكة لتحقيق تطلعات الشعبين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً
النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي
الأكثر قراءة
ولي العهد السعودي في جولة خليجية.. بدءاً من سلطنة عمان ولي العهد السعودي في جولة خليجية.. بدءاً من سلطنة عمان
أطول ليل وأقصر نهار.. هذا موعد دخول الشتاء في السعودية أطول ليل وأقصر نهار.. هذا موعد دخول الشتاء في السعودية
التحالف: تدمير 14 آلية ومقتل أكثر من 115 حوثيا التحالف: تدمير 14 آلية ومقتل أكثر من 115 حوثيا
فتاة سعودية تقتحم عالم تدريب الرماية بالسلاح فتاة سعودية تقتحم عالم تدريب الرماية بالسلاح
الأمير محمد بن سلمان يشهد سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 الأمير محمد بن سلمان يشهد سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1
الأول من نوعه.. مؤتمر دولي للفلسفة في السعودية الأول من نوعه.. مؤتمر دولي للفلسفة في السعودية
قبل أن تذهب
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
اكتشف المزيد