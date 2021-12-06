سفير السعودية في مسقط: علاقاتنا مع عُمان ستشهد مزيداً من التطور

أكد السفير السعودي لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مسقط تأتي امتداداً لسنوات من العلاقات المتميزة بين المملكة وسلطنة عمان.

وأضاف أن العلاقة بين المملكة وسلطنة عُمان مقبلةٌ على المزيد من التطور والتعاون المشترك اعتماداً على ما يمتلكه البلدان من ثروات وإمكانات هائلة.

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كما، أشار السفير عبدالله العنزي إلى أن هناك نقاطا مشتركة في رؤية البلدين المستقبلية التي يمكن العمل على تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

جولة خليجية

وكان الأمير محمد بن سلمان قد بدأ اليوم الاثنين، جولة خليجية تشمل سلطنة عُمان، الإمارات، البحرين وقطر والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.

وسيلتقي الأمير محمد بن سلمان اليوم، السلطان هيثم بن طارق، حيث سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة تشمل الاستثمارات في مشروع إقامة منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم والتعاون بمجال الطاقة".

كذلك من المتوقع أن يبحث ولي العهد السعودي مع زعماء الخليج تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون الست، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية والدولية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، كان استقبل في يوليو الماضي، سلطان عمان هيثم بن طارق في "نيوم"، الذي أعرب في حينه عن أمله بمزيد من التعاون مع المملكة لتحقيق تطلعات الشعبين.