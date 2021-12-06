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الملك سلمان يبعث رسالة لرئيس الإمارات لتعزيز العلاقات

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الملك سلمان خلال مجلس الوزراء

الملك سلمان يبعث رسالة لرئيس الإمارات لتعزيز العلاقات

دبي - العربية.نت

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

وسلّم الرسالة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إمارة دبي، اليوم الاثنين، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

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إلى ذلك، نقل وزير الخارجية خلال الاستقبال "تحيات خادم الحرمين الشريفين، لرئيس دولة الإمارات، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب الإماراتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس دولة الإمارات (واس)
  • خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس دولة الإمارات (واس)
  • خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس دولة الإمارات (واس)
  • خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس دولة الإمارات (واس)
3 صور
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس دولة الإمارات (واس)
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس دولة الإمارات (واس)
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس دولة الإمارات (واس)
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس دولة الإمارات (واس)
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس دولة الإمارات (واس)
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس دولة الإمارات (واس)

من جهته نقل الشيخ محمد بن راشد تحيات وتقدير رئيس دولة الإمارات لخادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.

وحضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات، تركي الدخيل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداودي.

يأتي ذلك، في وقت سيبدأ فيه الأمير محمد بن سلمان اليوم، جولة خليجية تشمل سلطنة عُمان، والإمارات، والبحرين وقطر والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.

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