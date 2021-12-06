هذا موعد ملتقى الوطن للإبداع السعودي في "حمى" الأثرية

من المقرر أن تحتضن مدينة الحضارة والتراث نجران في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل ملتقى الوطن للإبداع السعودي، والذي ينطلق بشراكة 7 جهات هي: جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فرع نجران، وجامعة نجران، وإدارة تعليم المنطقة، ومجلس شباب نجران، وبنك التنمية ومنشآت، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بإشراف ورعاية مباشر من أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

مادة اعلانية

ويهدف الملتقى إلى إحداث حراك اجتماعي في المنطقة يتناسب مع أهداف رؤية الوطن، وإتاحة الفرصة للعناصر الشبابية لتنظيم وإدارة الملتقيات، واكتشاف وتبني ودعم المواهب الشبابية، كذلك توفير برامج تدريبية شبابية، وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة الشباب.

كما يشارك في الملتقى نخبة من المفكرين والخبراء والمختصين والإعلامين من السعودية ودول الخليج العربي.

ويشتمل برنامج الفعالية على أوراق عمل ومنصات حوارية، وأنشطة اجتماعية، وفعاليات تراثية، وحرف يدوية، ومعارض مختلفة، ونوافذ إعلامية خاصة، إضافة إلى مسابقة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لدعم المبدعين والمبدعات، حيث يكرم الفائزين بنهاية المسابقة من قبل أمير المنطقة.

ومن ضمن برامج الملتقى حفل خاص لأسر وأبناء الشهداء، وعلى ضوئه يتم تكريمهم وتكريم رواد العمل الاجتماعي.

جائزة "الأميرة صيتة"

إلى ذلك، أعلن الملتقى مسابقة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي برعاية من أمير منطقة نجران، للفئات العمرية بين 18 إلى 24 عاما، وذلك في إطار الاتفاقية المشتركة مع مجلس شباب المنطقة.

وتتمحور المسابقة حول تقديم مبادرات في إطار "حل مشكلة قائمة أو تطوير عمل قائم"، كما تتضمن برامج ومشاريع تطويرية تُعتمد ضمن المبادرات الاستراتيجية المستقبلية.

فيما تهدف الجائزة إلى المشاركة في تحقيق رؤية 2030، وتعزيز دور الإبداع في تطوير أنماط العمل الاجتماعي، واستثمار الأفكار الإبداعية للموارد والكفاءات البشرية، وتحسين وتطوير أنظمة العمل في جوانب الأداء الرئيسية للقطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث "غير الربحي".

وتشتمل على 5 مجالات هي الفنون الجميلة، الذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي، والتعليم والتدريب، وصناعة المحتوى، ومن ضمن الفعاليات المصاحبة للملتقى الفن التشكيلي المقام في ساحة النافورة التفاعلية – طريق الملك سعود والذي يركز على إبداعات الفنانين في المنطقة ويعرض جانب من أعمالهم.

نجران تاريخ عظيم

‏يشار إلى أن الملتقى يحتوي على عدة منصات حوارية وندوات وأوراق عمل، منها الشباب واستشراف المستقبل، الإعلام والإبداع الاجتماعي، التفكير والابتكار، وتأهيل ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، الإبداع وجودة الحياة وفق رؤية 2030، من وحي الطبيعة، ونجران الثقافة بين الماضي والحاضر، والمجتمع المدني والطبيعة، بالإضافة إلى قصص من ذاكرة التاريخ، وتقديم الراوي محمد الشرهان قرية آل منجم التاريخية لمدة ثلاثة أيام متتالية، كما ينضم بنك التنمية الاجتماعية لحزمة برامج وندوات.

وذكر الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد المغلوث، أن هذا الملتقى يمثل أول حصاد لثمرات هذه الشراكة السباعية، التي تؤكد قدرة روح المبادرة في صناعة المستقبل، ودعم جهود الدولة في جميع المجالات، موضحاً أن نجران كانت دائما سباقة لمثل هذه الخطوات بدعم من الدولة وتضافر جهود كافة الجهات وأصحاب المصلحة من هذه المبادرات المنتجة.