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ولي العهد السعودي يغادر المملكة لزيارة دول مجلس التعاون الخليجي

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محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي يغادر المملكة لزيارة دول مجلس التعاون الخليجي

دبي - العربية.نت

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أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الاثنين، مغادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المملكة في زيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

إلى هذا، أوضح البيان أن الأمير محمد بن سلمان سيبدأ زيارة رسمية يلتقي خلالها قادة عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وسيستهل ولي العهد السعودي، تلك الجولة بزيارة رسمية لسلطنة عُمان، حيث سيتم "بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خدمةً لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر ازدهاراً"، بحسب ما جاء في بيان لديوان البلاط السلطاني العماني.

علاقات تاريخية ممتدة

كما رحب الديوان بتلك الزيارة، مؤكداً أنها تأتي "انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وتعزيزاً لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع شعبي البلدين، واستكمالاً لما أسفر عنه اللقاء بين السلطان هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في شهر يوليو من هذا العام 2021".

وسيلتقي الأمير محمد بن سلمان السلطان هيثم بن طارق، حيث سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة تشمل الاستثمارات في مشروع إقامة منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم والتعاون بمجال الطاقة".

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، كان استقبل في يوليو الماضي، سلطان عمان هيثم بن طارق في "نيوم"، الذي أعرب في حينه عن أمله بمزيد من التعاون مع المملكة لتحقيق تطلعات الشعبين.

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