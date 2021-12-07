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موسم الرياض يعيد ابتكار الموضة بمعرض "أنا عربية"

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موسم الرياض

موسم الرياض يعيد ابتكار الموضة بمعرض "أنا عربية"

يجمع معرض "أنا عربية"، بين الفخامة والفن والإبداع، وهو متخصص في أصول الموضة والأزياء، ويندرج ضمن الفعاليات ذات الجماهيرية العالية التي ينظمها الموسم

الرياض - العربية.نت

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بمشاركة مصممات عربيات عالميات، تشهد "واجهة الرياض"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021م، إطلاق معرض "أنا عربية" في الـ 10 من ديسمبر الجاري، وهو معرض متخصص في إبراز أجمل وأرقى التصاميم للمرأة العربية، حيث يعد الحدث الأضخم للإبداع في العالم العربي، والأكبر الذي يجمع المبدعات تحت سقف واحد.

وتشارك في المعرض نحو 250 مصممة، وهو يقدم للزائرات تجارب فريدة ترضي شغفهن وتلاقي تطلعاتهن، ويوفر للمهتمات بعالم التصميم والموضة فرص الالتقاء بنظيراتهن من داخل المملكة وخارجها، لتطوير تجاربهن واكتساب مزيد من الخبرات في مجال التصاميم، ما يعزز مبدأ التنوع والشمولية في المعارض والفعاليات التي يقدمها موسم الرياض 2021.

الموضة والأزياء

ويجمع معرض "أنا عربية"، الذي يقام على مساحة 16 ألف م2، بين الفخامة والفن والإبداع، وهو متخصص في أصول الموضة والأزياء، ويندرج ضمن الفعاليات ذات الجماهيرية العالية التي ينظمها الموسم.

كما يتيح معرض "أنا عربية" لسيدات الأعمال والمصممات تسويق منتجاتهن والمشاركة بها، والتي تشمل: الإكسسوارات، والأحذية، والحقائب، والتحف، والعطور، والمجوهرات، التي تمنح الزوار حياةً راقيةً، حيث يخلق المعرض بيئة تفاعلية تضم مجموعة من النساء العربيات، يقدمن فيه عصارة تجاربهن وخلاصة إنتاجهن المتعلق بعالم الموضة والأزياء ومستحضرات التجميل، ضمن أسواق جديدة تدعم نمو الأعمال التي ابتكرها موسم الرياض 2021.

يذكر أن المعرض يستمر حتى الـ 15 من ديسمبر الجاري، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/926/ana-arabia.

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