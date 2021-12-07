هكذا أبهرت أصغر عازفة موسيقية زوار موسم الرياض

شهدت منطقة "نبض الرياض" مشاركة أصغر عازفة موسيقية في "موسم الرياض"، وهي دالين خالد التي تبلغ من العمر 17 عاماً. ورغم صغر سنها، فإن دالين لا تكتفي بالعزف على البيانو، بل أصبحت مدربة في المعاهد الموسيقية.

وكانت موهبة دالين قد انطلقت عام 2019 من منطقة "نبض الرياض" في "موسم الرياض" لذلك العام أيضاً، لتصبح محط الأنظار وتبدأ رحلة تحقيق التطلعات. وواصلت الفتاة مسيرتها بتكثيف الدورات التدريبية وتطوير الذات، لتصل إلى مرحلة متطورة من العزف الموسيقي.

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ولفتت دالين الأنظار هذا العام من خلال تقديمها على المسرح العديد من المقطوعات الكلاسيكية والعصرية والغربية والشرقية، وسط ترحيب كبير من زوار الفعالية.

وأشارت دالين إلى أن مشاركتها في منطقة "نبض الرياض" تزيدها "فخراً واعتزازاً بالهوية الوطنية، لاسيما أن هذه المنطقة شاهدة على تاريخ السعودية العريق".

وأكدت أنها لم تتوقع ردود الفعل الإيجابية التي حظيت بها، لا سيما الردود التي جاءت على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي. كما وجهّت شكرها للهيئة العامة للترفيه ولموسم الرياض للدعم اللامحدود الذي تتلقاه منهما ولدعمهما جميع المواهب السعودية.

يذكر أن منطقة "نبض الرياض" ضمن فعاليات "موسم الرياض" تضم مزيجاً من الثقافة والفنون والأدب، عبر العديد من الفعاليات المتنوعة في الميدان. كما تركّز هذه الفعاليات على التعريف بالتراث الثقافي والتاريخي للسعودية، وتمنح الزوار "رؤية متكاملة ومتجانسة للماضي والحاضر".

وسجلت هذه الفعالية في "موسم الرياض" حضوراً كبيراً بين كافة أطياف المجتمع والزائرين العرب والأجانب، حيث تعج منطقة "نبض الرياض" بزوار كثر في الهواء الطلق وبأجواء شتوية رائعة.