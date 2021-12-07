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واشنطن: ندين هجمات الحوثيين ونؤكد دعمنا لأمن السعودية

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نيد برايس (أرشيفية من فرانس برس)

واشنطن: ندين هجمات الحوثيين ونؤكد دعمنا لأمن السعودية

دبي - العربية.نت

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شددت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين على وقوف واشنطن إلى جانب السعودية التي تحملت هجمات إرهابية من قبل الحوثيين.

ودان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس هجمات الحوثيين، مؤكداً دعم الولايات المتحدة لأمن المملكة العربية السعودية.

سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن يدينون هجمات الحوثي على السعودية اليمن اليمن والحوثي سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن يدينون هجمات الحوثي على السعودية

كما لفت برايس إلى أن الحوثيين هم العائق الذي يحول دون تقدم الحل الدبلوماسي في اليمن.

تدمير باليستي أطلق نحو الرياض

أتت هذه التصريحات بعد أن كان أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اعترضت ودمرت مساء الاثنين صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة الرياض.

وقال المالكي إن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية دون وقوع أي أضرار، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

اتخاذ الإجراءات الرادعة

كما بيّن أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل الميليشيا الحوثية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يتنافى مع المبادئ الإنسانية وينتهك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كذلك أكد أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية لحماية أراضيها ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووقف مثل هذه الأعمال العدائية والعابرة للحدود.

من جانبه كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه خميس مشيط.

انتهاكات متكررة

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل ميليشيات الحوثي محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالمملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

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