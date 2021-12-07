السعودية.. الجرعة التعزيزية شرط لدخول الأسواق بدءاً من هذا الموعد

نشرت وزارة التجارة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، إنفوغراف، كشفت من خلاله أن الجرعة التعزيزية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ستعد شرطاً لاستمرار حالة التحصين، ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية، وذلك بداية من أول شهر فبراير من العام المقبل 2022.

وأوضحت وزارة التجارة، أن القرار يشمل الفئات العمرية 18 عامًا فأكثر، وجميع من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، مشيرة إلى أنه يستثنى من ذلك الفئات المعفاة من أخذ اللقاح وفق تطبيق "توكلنا".

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وطالبت الوزارة كافة المنشآت التجارية والأسواق والمولات، بمنع أي تجاوزات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

ومؤخرًا، أكدت وزارة الداخلية، أنه ‏اعتبارًا من 1 فبراير 2022 سيكون ظهور حالة (محصن) في تطبيق "توكلنا" لمن يأخذ الجرعة الثالثة "التعزيزية" فقط، وستكون الجرعة الثالثة شرطا لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي، ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، كما تشترط حالة التحصين لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.