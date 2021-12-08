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الادعاء الفرنسي: إخلاء سبيل المواطن السعودي الموقوف في قضية خاشقجي

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الادعاء الفرنسي: إخلاء سبيل المواطن السعودي الموقوف في قضية خاشقجي

طالبت سفارة السعودية لدى فرنسا، الثلاثاء، السلطات الفرنسية بإخلاء سبيل المواطن "بشكل فوري"

دبي - قناة العربية

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أعلن الادعاء الفرنسي الأربعاء إخلاء سبيل المواطن السعودي الذي ألقي القبض عليه في باريس فيما يتعلق بقضية جمال خاشقجي.

وطالبت سفارة السعودية لدى فرنسا، الثلاثاء، السلطات الفرنسية بإخلاء سبيل مواطن "بشكل فوري"، مؤكدة عدم علاقته إطلاقاً بقضية خاشقجي.

وقالت السفارة السعودية في بيان: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة".

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وأضافت السفارة السعودية مطالبة بإخلاء سبيل مواطنها "فوراُ": "تود السفارة التأكيد بأن القضاء السعودي قد اتخذ أحكاماً حيال كل من ثبتت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- وهم حالياً يقضون عقوبتهم".

واعتقلت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، شخصا يدعى خالد العتيبي - زعم بأنه كان ضمن الفريق الذي اغتال الصحافي السعودي خاشقجي عام 2018- في مطار شارل ديغول بينما كان يستعد للسفر إلى السعودية. وقد أكد مصدر في الشرطة الفرنسية نبأ الاعتقال.

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