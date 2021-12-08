السعودية.. السلطات تكشف حقيقة واقعة الأسد والسيارة الفارهة

صرّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي السعودية الرائد رائد المالكي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله أحد الأشخاص بحوزته كائن فطري مهدد بالانقراض (أسد) على إحدى المركبات، فقد تمكنت التحريات الأمنية من ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، لاتجاره بكائنات فطرية مهددة بالانقراض، أسد وضبع وذئبان، من خلال موقع أعد لذلك.

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة، لاتجاره بكائنات فطرية مهددة بالانقراض في مدينة الرياض.#نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطننا pic.twitter.com/6SKFfVx09W — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) December 8, 2021

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، لتسلم الكائنات بحكم الاختصاص، مبينًا أن عقوبة مخالفة بيع كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى 30 مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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وشدّد على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تُجرّم الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.