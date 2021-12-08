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السفارة الأميركية بالسعودية: هجمات الحوثي على المملكة تثبت عدم رغبته بالسلام

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مسيرات حوثية
بقايا مسيرات حوثية
اليمن والحوثي

السفارة الأميركية بالسعودية: هجمات الحوثي على المملكة تثبت عدم رغبته بالسلام

السفارة الأميركية في السعودية: ملتزمون بأمن المملكة ومتحدون مع شركائنا السعوديين

دبي _ العربية.نت

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أدانت البعثة الأميركية بالسعودية "بأقوى العبارات" هجوم الحوثيين على الرياض أمس الاثنين، وقالت إن كل هجوم للحوثيين يظهر أنهم "غير راغبين في السلام".

وقالت البعثة في بيان "من خلال كل هجوم، يظهر الحوثيون أنهم غير راغبين في السلام. نكرر التزامنا بأمن السعودية ونقف مساندين لشركائنا السعوديين".

وأضافت "ندعو الحوثيين مرة أخرى لوقف العنف، والسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية دون عوائق، والانخراط في الجهود الدبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة وإنهاء الصراع وتحقيق السلام للشعب اليمني".

مسيرة حوثية
مسيرة حوثية

ونشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الثلاثاء، مجموعة من الصور لبقايا حطام الطائرات المسيرة الحوثية والتي أعلن التحالف عن اعتراضها وتدميرها أمس.

وكان التحالف أعلن فجر الثلاثاء عن قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. وقال التحالف: "دمرنا مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيّرات داخل صنعاء".

التحالف: قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء اليمن التحالف: قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

كما أوضح أن "الأهداف شملت مخازن وورشا لتجميع الصواريخ الباليستية والمسيّرات"، مضيفاً: "دمرنا كهوفا جبلية ومخازن سرية للصواريخ الباليستية على أطراف صنعاء".

كذلك أكد أن العملية أتت استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين.

وكان التحالف قد طلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

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