.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سفارة السعودية بفرنسا: لا علاقة للسعودي الموقوف في باريس بقضية خاشقجي

  • الخط
سفارة السعودية في فرنسا
سفارة السعودية في فرنسا

سفارة السعودية بفرنسا: لا علاقة للسعودي الموقوف في باريس بقضية خاشقجي

سفارة السعودية بفرنسا تطالب بإخلاء سبيل مواطن اعتقل بزعم علاقته بقضية خاشقجي

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

طالبت سفارة السعودية لدى فرنسا، الثلاثاء، السلطات الفرنسية بإخلاء سبيل مواطن "بشكل فوري"، مؤكدة عدم علاقته إطلاقاً في قضية جمال خاشقجي.

وقالت السفارة السعودية في بيان: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة".

وأضافت السفارة السعودية مطالبة بإخلاء سبيل مواطنها "فوراُ": "تود السفارة التأكيد بأن القضاء السعودي قد اتخذ أحكاماً حيال كل من ثبت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- وهم حالياً يقضون عقوبتهم".

الرئاسة التركية: نحترم قرار المحكمة السعودية بقضية خاشقجي العرب والعالم الرئاسة التركية: نحترم قرار المحكمة السعودية بقضية خاشقجي
السعودية: صدور أحكام قطعية بحق 8 مدانين في قضية خاشقجي السعودية السعودية: صدور أحكام قطعية بحق 8 مدانين في قضية خاشقجي

واعتقلت السلطات الفرنسية الثلاثاء شخصا يدعى خالد العتيبي - زعم بأنه كان ضمن الفريق الذي اغتال الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018- في مطار شارل ديغول بينما كان يستعد للسفر إلى السعودية. وقد أكد مصدر في الشرطة الفرنسية نبأ الاعتقال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية
تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب
الأكثر قراءة
الأمير محمد بن سلمان: المباحثات التي أجريناها في مسقط تؤكد متانة العلاقات مع عُمان الأمير محمد بن سلمان: المباحثات التي أجريناها في مسقط تؤكد متانة العلاقات مع عُمان
السعودية.. الجرعة التعزيزية شرط لدخول الأسواق بدءاً من هذا الموعد السعودية.. الجرعة التعزيزية شرط لدخول الأسواق بدءاً من هذا الموعد
واشنطن: ندين هجمات الحوثيين ونؤكد دعمنا لأمن السعودية واشنطن: ندين هجمات الحوثيين ونؤكد دعمنا لأمن السعودية
هكذا أبهرت أصغر عازفة موسيقية زوار موسم الرياض هكذا أبهرت أصغر عازفة موسيقية زوار موسم الرياض
التحالف: تدمير ورش لتركيب الصواريخ الباليستية في صنعاء التحالف: تدمير ورش لتركيب الصواريخ الباليستية في صنعاء
التحالف: تدمير منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مأرب التحالف: تدمير منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مأرب
قبل أن تذهب
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
اكتشف المزيد