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السعودية.. إطلاق قاعدة للبيانات الجيولوجية

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المهندس عبدالله الشمراني خلال حديثه

السعودية.. إطلاق قاعدة للبيانات الجيولوجية

العربية.نت - مريم الجابر

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كشف رئيس المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله الشمراني، عن إطلاق قاعدة للبيانات الجيولوجية، التي جمعت خلال الخمسين عاما الماضية.

من جانبه، دشن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن صالح المديفر اليوم، "قاعدة معلومات الجيولوجية الوطنية"، إحدى مبادرات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

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وحضر التدشين الرئيس التنفيذي للهيئة وعدد من القيادات والمسؤولين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

معلومات جيوكيميائية

إلى ذلك، تحتوي قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية على معلومات جيولوجية إقليمية وبيانات تفصيلية عن الخرائط الجيولوجية بمختلف مقاييس رسمها.

كما تحتوي معلومات المسوحات الجيوفيزيائية الإقليمية والمسوحات الجيوفيزيائية التفصيلية لمكامن التمعدن بالسعودية.

وتتضمن قاعدة البيانات الجيولوجية معلومات المسوحات الجيوكيميائية الإقليمية والتفصيلية للعينات السطحية وعينات الحفر والآبار.

كذلك تحتوي على البيانات التفصيلية الجيولوجية والتقنية لآبار الاستكشاف المعدني، إضافة إلى التقارير الفنية لمشاريع المسح والتنقيب الجيولوجية لعقود زمنية متعددة بالمملكة العربية السعودية.

تدشين قاعدة معلومات الجيولوجية الوطنية
تدشين قاعدة معلومات الجيولوجية الوطنية

واستطاعت الهيئة والبعثات اكتشاف أكثر من 5500 موقع للمعادن الثمينة من ذهب وفضة ونحاس وغيرها، والتي تشكل بقيمتها المادية 5 تريليونات ريال، ما يشجع الدولة والمستثمرين للبدء باستخلاص المعادن.

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