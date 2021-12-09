.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بن فرحان: نعمل مع البحرين لاستكمال مستهدفات اتفاق العُلا

  • الخط
Capture

بن فرحان: نعمل مع البحرين لاستكمال مستهدفات اتفاق العُلا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن عملاً دؤوباً بين السعودية والبحرين لاستكمال مستهدفات اتفاق العُلا.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس، مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياني، أنه جرى توقيع 4 اتفاقيات مع البحرين.

زيادة متوقعة في الاستثمارات والتبادل التجاري بين السعودية والبحرين قصص اقتصادية اقتصاد البحرين زيادة متوقعة في الاستثمارات والتبادل التجاري بين السعودية والبحرين

كذلك، كشف عن 65 مبادرة أوصى بها المجلس التنسيقي بين البحرين والسعودية.

وبشأن المحادثات الخاصة ببرنامج إيران النووي المنعقدة في فيينا، قال "نأمل أن تكون المحادثات النووية الحالية مثمرة وتحمي مصالح دول الخليج".

أما عن العلاقة مع لبنان، فأوضح أنه "لا يوجد أزمة بيننا وبين لبنان، والمهم أن نرى إصلاحات حقيقية". وتابع "يجب أن نرى أفعالا وليس أقوالا من الحكومة اللبنانية".

وشدد على أن "الأزمة في لبنان بين حزب الله والشعب اللبناني".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصل في وقت سابق اليوم إلى البحرين، حيث كان في استقباله الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك في جولة خليجية بدأت يوم الثلاثاء من عُمان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أوميكرون.. أوروبا تطمئن: الإصابات طفيفة أوميكرون.. أوروبا تطمئن: الإصابات طفيفة
صور ولا أغرب.. سر تغيّر لون عيني الرنة في الصيف والشتاء صور ولا أغرب.. سر تغيّر لون عيني الرنة في الصيف والشتاء
الأكثر قراءة
فيديو لطفل سعودي.. يخطف القلوب بـ فيديو لطفل سعودي.. يخطف القلوب بـ "الرفيحي"!
ولي العهد السعودي وملك البحرين يبحثان تعزيز العلاقات ولي العهد السعودي وملك البحرين يبحثان تعزيز العلاقات
ولي العهد السعودي: محادثاتنا في قطر أكدت متانة العلاقة ولي العهد السعودي: محادثاتنا في قطر أكدت متانة العلاقة
السعودي الذي اعتقل في فرنسا: المعاملة كانت سيئة السعودي الذي اعتقل في فرنسا: المعاملة كانت سيئة
بن فرحان: نعمل مع البحرين لاستكمال مستهدفات اتفاق العُلا بن فرحان: نعمل مع البحرين لاستكمال مستهدفات اتفاق العُلا
الجمعة.. موسم الرياض يفتتح منطقة الجمعة.. موسم الرياض يفتتح منطقة "العاذرية" الجديدة
قبل أن تذهب
الصين تنتج بندقية بحجم مسدس وقوة مدفع
الصين تنتج بندقية بحجم مسدس وقوة مدفع
اكتشف المزيد