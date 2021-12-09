بن فرحان: نعمل مع البحرين لاستكمال مستهدفات اتفاق العُلا

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن عملاً دؤوباً بين السعودية والبحرين لاستكمال مستهدفات اتفاق العُلا.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس، مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياني، أنه جرى توقيع 4 اتفاقيات مع البحرين.

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كذلك، كشف عن 65 مبادرة أوصى بها المجلس التنسيقي بين البحرين والسعودية.

وبشأن المحادثات الخاصة ببرنامج إيران النووي المنعقدة في فيينا، قال "نأمل أن تكون المحادثات النووية الحالية مثمرة وتحمي مصالح دول الخليج".

مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية السعودي والبحريني.

الوزير عبداللطيف الزياني أكد إشادة #الملك_حمد بجهود #الملك_سلمان في تطوير مسيرة العمل الخليجي، وجهود الأمير محمد بن سلمان في خدمة مسيرة النهضة التنموية.@AHAlosaimi pic.twitter.com/KpgdibshHQ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 9, 2021

أما عن العلاقة مع لبنان، فأوضح أنه "لا يوجد أزمة بيننا وبين لبنان، والمهم أن نرى إصلاحات حقيقية". وتابع "يجب أن نرى أفعالا وليس أقوالا من الحكومة اللبنانية".

وشدد على أن "الأزمة في لبنان بين حزب الله والشعب اللبناني".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصل في وقت سابق اليوم إلى البحرين، حيث كان في استقباله الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك في جولة خليجية بدأت يوم الثلاثاء من عُمان.