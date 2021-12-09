السعودية.. تفاصيل شتوية مبهرة في هذا المكان

على ارتفاع 2500 متر عن سطح البحر، رسمت سحب الشتاء مشاهد بديعة في "الحشر" بمنطقة جازان جنوب السعودية.

وشكل التفاف السحب حول الجبال مناظر شتوية ساحرة خطفت الأبصار لروعة جمالها.

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ووثق المصور عبدالرحمن الحريصي، جمال تلك المشاهد بين جبال "الحشر" مع بدايات فصل الشتاء.

كما تحدث إلى "العربية.نت" قائلاً: "المنطقة تتميز هذه الأيام بالمناظر الطبيعية الخلابة فيما يغطي سماءها الضباب والسحب بشكل كثيف، كما أن درجة الحرارة في مرتفعات جبال الحشر خلال فصل الشتاء تلامس الصفر، وتكون الدرجة العظمى لا تتجاوز تقريبا 25 درجة مئوية".



وأضاف أنه يوجد في الحشر جبل يُلقب بجبل الضباب، فالضباب يكسوه في أغلب الأيام، جبال الحشر تعد فرصة لرؤية الطبيعة الخلابة والاخضرار والمدرجات الزراعية عن قرب، كما تتمتع الحشر بطبيعتها البكر وقراها ذات المباني الأثرية، كما تكسو جبالها غابات الأشجار الكثيفة مثل غابات الصليل ونيد المسلم وغابات الشجعة وغابات حلوان وغيرها، وهناك الكثير من الأودية التي من أهمها وادي شقراء ووادي جحمة ووادي جورا، كما أنها تمتاز بزراعة الأشجار العطرية ومنها الشيح والبعيثران والحبق وكذلك البردقوش والرداسي والشار، كما تحيط بجبالها نباتات العرعر.



وتابع: "الرعاة وأصحاب الأغنام والأبقار في فصل الشتاء ينزولون من أعالي الجبال إلى السفوح بحثاً عن الدفء، ويرحلون لفترة زمنية تبدأ من منتصف شهر نوفمبر وحتى نهاية شهر فبراير"، موضحاً أن فصل الشتاء يبدأ بنجوم وعلامات مميزة عند أهالي جبال حشر، منها المركد والحرفة والسعوديات، ويُشار إليها في التقويم الميلادي من نهاية شهر أكتوبر وحتى تقريباً منتصف مارس.



وأبان الخريصي أن من المحاصيل الشتوية المهمة في الحشر هي الشعير و البر، وتأتي في فترة تعتبر مميزة بالأمطار، ويتم الحصاد في بداية شهر مارس.

يذكر أنه في مطلع فصل الشتاء يتم قطف ثمار البن، ويكون البن جاهزا بعد نهاية فصل الخريف، ويتم قطفه ونقله إلى مرحلة التجفيف.