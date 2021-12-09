الفنان رابح صقر يجري قسطرة بالقلب.. "أحتاج دعاءكم"

كشف الفنان السعودي رابح صقر عن إجراء عملية ثانية لقسطرة بالقلب خلال الأيام القادمة، مناشداً جمهوره الدعاء له بالشفاء.

وكتب في تغريدة على تويتر اليوم الخميس، قائلاً: "أسعد الله صباحكم بكل خير.. أولاً أشكر كل من سأل عني وعن صحتي واحداً واحداً.. والله يديم عليكم الصحة".

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كما تابع "أحتاج دعاءكم. الله لا يحرمني منكم، هاليومين عندي فحوصات وعملية قسطره ثانية.. الله لا يوريكم مكروه".

وكان الفنان أعلن قبل أسبوع ابتعاده عن الحفلات مقدماً اعتذاره للجمهور، وذلك بسبب إجراء عملية قسطره في القلب.

أسعد الله صباحكم بكل خير

اولا أشكر كل من سأل عني وعن صحتي واحد واحد والله يديم عليكم الصحه🤲🏻

أحتاج دعائكم الله لايحرمني منكم هاليومين عندي فحوصات وعملية قسطره ثانيه الله لايوريكم مكروه🤲🏻 — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) December 9, 2021

كذلك، ذكر حينها أن العملية تكللت بالنجاح، شاكراً كل من سأل عنه.