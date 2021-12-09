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الفنان رابح صقر يجري قسطرة بالقلب.. "أحتاج دعاءكم"

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رابح صقر

الفنان رابح صقر يجري قسطرة بالقلب.. "أحتاج دعاءكم"

العربية.نت - نادية الفواز

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كشف الفنان السعودي رابح صقر عن إجراء عملية ثانية لقسطرة بالقلب خلال الأيام القادمة، مناشداً جمهوره الدعاء له بالشفاء.

وكتب في تغريدة على تويتر اليوم الخميس، قائلاً: "أسعد الله صباحكم بكل خير.. أولاً أشكر كل من سأل عني وعن صحتي واحداً واحداً.. والله يديم عليكم الصحة".

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كما تابع "أحتاج دعاءكم. الله لا يحرمني منكم، هاليومين عندي فحوصات وعملية قسطره ثانية.. الله لا يوريكم مكروه".

وكان الفنان أعلن قبل أسبوع ابتعاده عن الحفلات مقدماً اعتذاره للجمهور، وذلك بسبب إجراء عملية قسطره في القلب.

كذلك، ذكر حينها أن العملية تكللت بالنجاح، شاكراً كل من سأل عنه.

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