فيديو لطفل سعودي.. يخطف القلوب بـ "الرفيحي"!

على مدى الأيام الماضية، جذب طفل سعودي صغير، قلوب الآلاف على مواقع التواصل، بعد أن انتشر فيديو رقصه كالنار في الهشيم.

فقد ظهر "ماجد" في مقطع مصور، وهو يؤدي أحد الفنون الشعبية، خلال حفل زفاف لأقاربه في منطقة تبوك، وسط عدد كبير من الأقارب الذين هموا بالرقص معه والتصفيق له.

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تميز وخفة

وأثار المقطع إعجاب الآلاف على مواقع التواصل، لقدرة هذا الصغير على تأدية تلك الرقصة بهذا القدر من التميز والخفة.

فيما أوضح والده في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن المقطع صور قبل أسبوعين، مضيفاً أنه علم ماجد البالغ من العمر 8 سنوات، كما إخوانه هذا الفن الشعبي.

يٌشار إلى أن "الرفيحي" من الفنون الشعبية التي تشتهر بها منطقة تبوك، وتحديدا الساحل الغربي في السعودية.

وتتطلب تلك الرقصة صفين من الرجال متقابلين أو على شكل نصف دائرة، حيث يقوم أحد المؤدّين بالرقص بين الصفين كأداء فردي معبّر يعود بعدها إلى مكانه بين الصفوف، ليخرج آخر، فيما يردد الصفان المتقابلان بالتناوب قصائد متنوعة بمواضيع مختلفة.