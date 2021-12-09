الجمعة.. موسم الرياض يفتتح منطقة "العاذرية" الجديدة

يواصل موسم الرياض في نسخته الثانية الكشف عن مفاجآته جاذباً أكبر عدد ممكن من الزوار، حيث يرفع الحدث الكبير الستار من حين لآخر عن أماكن وفعاليات جديدة تضم العديد من المغامرات الجديدة.

وكان آخر هذه الأماكن "منطقة العاذرية".

مادة اعلانية

فقد نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مقطع فيديو ترويجي جديد عبر حسابه الشخصي في تويتر، أظهر "منطقة العاذرية" التي سيتم افتتاحها غدا الجمعة 10 ديسمبر/كانون الأول، والتي تضم عدداً كبيرا من المطاعم والمقاهي من مختلف الأذواق.

أجواء تراثية سعودية

كما تحوي العاذرية مطاعم عالمية في أجواءٍ تراثيةٍ سعوديةٍ أصيلة، وتجمع بين الحداثة والتراث السعودي، وسيتم افتتاحها مع بداية فصل الشتاء.

ومن أهم ما يميِّزها، الجلسات الخارجية الشتوية الأصيلة، والوجبات العصرية، حيث ستقدم لزوارها تجربةً فريدةً من نوعها ضمن جوٍّ ليلي ساحر.

فيما جاءت فكرة إنشاء منطقة العاذرية موسم الرياض 2021 "القرية التراثية" انطلاقا من مفهوم الأصالة والتي يتجسد فيها روح التراث النجدي السعودي بكل معانيه ومفاهيمه، وأيضا أساليب التعايش التاريخي، لتنعكس هذه الأوجه والروح التراثية من على مبانيها التي تحمل تلك الروح التاريخية شكلا ومضمونا، كما تحتضن أيضا الحضارة العصرية المدنية التي توفر أجواء الراحة والهدوء بين أرجائها.

وسميت منطقة العاذرية بهذا الاسم لوصفها بالعذرية حيث تقع في شمال مدينة الرياض العاصمة السعودية وتحتوي بين جنباتها مظاهر الحياة الصحراوية الطبيعية التي لم تمسها أو تطولها يد المدنية الحديثة، وتشتهر تلك المنطقة أيضا بزراعة نبات العاذر.

إلى ذلك، عرض رئيس هيئة الترفيه أيضاً، إحصائيات موسم الرياض في اكتمال الشهر الأول يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مؤكداً أن عدد الزوار تجاوز 4.5 مليون، منهم 300 ألف سائح من مختلف الدول.