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ولي العهد السعودي: دول الجوار مهمة لنهضتنا

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الأمير محمد بن سلمان (فرانس برس)

ولي العهد السعودي: دول الجوار مهمة لنهضتنا

دبي - العربية.نت

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شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أن "دول الجوار مهمة لنهضتنا".

وقال: "لا بد من العمل مع جيراننا للتأكد من أن وضعهم يتحسن خصوصاً الأقرب على قلوبنا البحرين".

مباحثات في البحرين

يشار إلى أنه في استكمال لجولته الخليجية، وصل الأمير محمد بن سلمان، الخميس إلى البحرين، حيث كان في استقباله الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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كما استعرض ولي العهد السعودي وملك البحرين العلاقات التاريخية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

ملك البحرين وولي العهد السعودية يوم 9 ديسمبر (فرانس برس)
ملك البحرين وولي العهد السعودية يوم 9 ديسمبر (فرانس برس)

كذلك أفاد موفد "العربية/الحدث"، بأن وليا عهد السعودية والبحرين ترأسا اجتماع المجلس التنسيقي بين البلدين.

وكان المجلس التنسيقي السعودي - البحريني عقد قبيل وصول الأمير محمد بن سلمان إلى المنامة، اجتماعاً لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

عمان والإمارات وقطر

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان بدأ يوم الثلاثاء الماضي زيارة إلى سلطنة عمان، حيث تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

كما زار لاحقاً الإمارات العربية المتحدة، حيث شدد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، على أهمية العلاقة بين البلدين، وقدم إلى الأمير محمد بن سلمان "وسام زايد" من الدرجة الأولى.

الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان يوم 7 ديسمبر (فرانس برس)
الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان يوم 7 ديسمبر (فرانس برس)

كذلك وصل ولي العهد السعودي إلى قطر الأربعاء. وترأس في الدوحة مع أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المجلس التنسيقي السعودي القطري. وتم التوقيع على البروتوكول المعدل لإنشاء المجلس، على أن يكون برئاسة الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد، من أجل العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وهذه الجولة تستبق قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثانية والأربعين، التي ستعقد الشهر الحالي في الرياض.

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