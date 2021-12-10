السعودية والكويت.. تأكيد على تحقيق شراكة استراتيجية

بعدما غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الجمعة، الكويت، خاتماً جولته الخليجية التي بدأها الثلاثاء الماضي، أكد البلدان في بيان مشترك، على دعم آفاق التعاون بينهما وتطويرها في مختلف المجالات، وتحقيق شراكة استراتيجية.

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كما أعلنا عن تطوير التنسيق في المجالات الدفاعية والعسكرية بينهما، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يكفل إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة.

وشددا أيضاً على أهمية استقرار دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز دورها الإقليمي.

أما عربياً

وفي الشأن العربي، أكد البلدان على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

واتفقا على تطابق وجهات النظر حول مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

كما أدان البيان استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين وتهديدها للممرات المائية الدولية.

وشددا على ضرورة إجراء إصلاحات في لبنان وألا يكون منطلقا لأي أعمال إرهابية.

كذلك دعما أمن واستقرار العراق ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه.



الأمير محمد بن سلمان يصل الكويت ولي العهد السعودي مع أمير الكويت

وجدد البيان التأكيد على استمرار دعم استقرار وأمن السودان والترحيب بالاتفاق السياسي الأخير.

وعن سوريا، اتفق الطرفان على أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة مع دعم جهود الأمم المتحدة هناك.

كما رحّبا بالجهود الأممية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في ليبيا.

وعلى الساحة الدولية

أكد البيان المشترك بين السعودية والكويت اليوم، على ضرورة دعم أمن أفغانستان وعدم السماح لتحول البلاد إلى ملاذ آمن للإرهاب.

وشدد على ضرورة التعامل الجدي والفعال مع ملف إيران النووي والصاروخي.

جولة خليجية

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان بدأ الثلاثاء الماضي، جولة خليجية استهلها بزيارة إلى سلطنة عمان، حيث تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.



ولي العهد السعودي وملك البحرين (واس) الأمير محمد بن سلمان يصل قطر والأمير تميم في استقباله

كما زار لاحقاً الإمارات العربية المتحدة، حيث شدد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، على أهمية العلاقة بين البلدين، وقدم إلى ولي العهد السعودي "وسام زايد" من الدرجة الأولى.

والأربعاء، زار قطر حيث ترأس مع أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المجلس التنسيقي السعودي القطري. وتم التوقيع على البروتوكول المعدل لإنشاء المجلس، على أن يكون برئاسة الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد، من أجل العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.





الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي - الإمارات الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن راشد في دبي - الإمارات الأمير محمد بن سلمان مع سلطان عُمان هيثم بن طارق

وفي زيارته للبحرين، الخميس، أكد البلدان على تعزيز العلاقات وتطوير التعاون الاستراتيجي، كاشفين عن تطابق المواقف تجاه مجمل القضايا الدولية والإقليمية، إلى أن غادرها اليوم واصلاً الكويت.

وقلّد أمير الكويت ولي العهد السعودي قلادة "مبارك الكبير ووسام الكويت".

يشار إلى أن هذه الجولة الخليجية استبقت قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثانية والأربعين، التي ستعقد الشهر الحالي في الرياض.