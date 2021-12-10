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انتهاء عمل المجالس البلدية في السعودية

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انتهاء عمل المجالس البلدية في السعودية

الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انتهت فترة عمل الدورة الثالثة لمجالس البلدية في السعودية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

جاء ذلك في تعميم صادر، الخميس، من الأمين العام للمجالس البلدية بوزارة الشوون البلدية والقروية والإسكان، يحيى الحقيل، قدم فيه شكره لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية.

حصر وثائق ومعاملات المجلس

وطالب التعميم بحصر وثائق ومعاملات المجلس وترتيبها وحفظها وتسليمها للأمانة البلدية المعنية، واستلام العهد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والتنسيق مع الأمانات والبلديات لاستلامها.

كما تم استكمال إجراءات تسديد السلف المالية بالتنسيق مع الإدارة المختصة في الأمانات والبلديات واستلام إدارة حسابات المجالس البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتغيير الأرقام السرية والبريد الإلكتروني إلى آخر جديد وأرقام الجوال في حال ارتباطه بذلك.

يأتي ذلك بعد انتهاء فترة تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية بقرار مجلس الوزراء رقم 102 في 2/ 2/ 1441هـ لمدة سنتين، والتي بدأت من 6 جمادى الأولى لذات العام وانتهت الخميس.

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