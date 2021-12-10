بن فرحان: جولة ولي العهد السعودي هدفها تعزيز مسيرة العمل الخليجي

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدول مجلس التعاون الخليجي هدفها تعزيز مسيرة العمل الخليجي.

وكتب بن فرحان في تغريدة على حسابه في تويتر الجمعة أن جولة ولي العهد إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبّرت عن مفهوم الخليج الواحد، والمصير المشترك، وتوقيتها جاء لتعزيز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب.

عبّرت جولة سيدي سمو #ولي_العهد إلى دول #مجلس_التعاون_الخليجي عن مفهوم الخليج الواحد، والمصير المشترك، وتوقيتها جاء لتعزيز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب.

تعمل المملكة مع الدول الشقيقة في المنطقة لضمان تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار والرفاه لبلداننا وشعوبنا. https://t.co/UvANRMAZpi — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) December 10, 2021

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كما أضاف: "تعمل المملكة مع الدول الشقيقة في المنطقة لضمان تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار والرفاه لبلداننا وشعوبنا".