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بن فرحان: جولة ولي العهد السعودي هدفها تعزيز مسيرة العمل الخليجي

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الأمير فيصل بن فرحان (أرشيفية من فرانس برس)

بن فرحان: جولة ولي العهد السعودي هدفها تعزيز مسيرة العمل الخليجي

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدول مجلس التعاون الخليجي هدفها تعزيز مسيرة العمل الخليجي.

وكتب بن فرحان في تغريدة على حسابه في تويتر الجمعة أن جولة ولي العهد إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبّرت عن مفهوم الخليج الواحد، والمصير المشترك، وتوقيتها جاء لتعزيز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب.

كما أضاف: "تعمل المملكة مع الدول الشقيقة في المنطقة لضمان تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار والرفاه لبلداننا وشعوبنا".

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